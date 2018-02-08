Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

Как объяснила замначальника славянского УСЗН Екатерина Пасечник, этот документ от 27 декабря 2017 года №1098 определяет механизм назначения помощи с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.

- В связи с пенсионной реформой образовалась категория граждан, которые достигли возраста, определенного ч. 1 ст. 26 ЗУ “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, но не получили права на пенсию в связи с отсутствием страхового стажа, предусмотренного нормами указанной статьи. Именно им и будет выплачиваться данный вид помощи. Но только в том случае, если человек все же имеет не менее 15 лет страхового стажа, - объясняет Екатерина Пасечник.

Чтобы получить временную помощь, гражданин должен обратиться в УСЗН по месту регистрации либо месту фактического проживания и предоставить пакет документов. В него, рассказывает замначальника, входят заявление; документ, удостоверяющий личность; информация об адресе регистрации (адрес места фактического проживания); идентификационный код; справка из Пенсионного фонда о страховом стаже; декларация о доходах за последние 6 календарных месяцев (этот документ заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи); справка о составе семьи.

- Размер пособия определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев. Но он не может превышать 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, - говорит Екатерина Пасечник.

Специалисты УСЗН обращают внимание, что в назначении временной помощи может быть отказано. Для этого имеется несколько критериев. Так, помощь не назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев превышает 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Откажут в ее назначении и тем, кто получает социальную помощь по инвалидности либо работает. Еще одним показателем для отказа может служить покупка земельного участка, квартиры (дома), автомобиля, другого транспортного средства (механизма), строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплата услуг, превышающая 50 тыс. грн, совершенная кем-то из членов семьи обратившегося в течение 12 последних месяцев. Пособие не назначат, если комиссия, обследовав жилищно-бытовые условия заявителя, обнаружит у него дополнительные источники для существования, не указанные в декларации. Это может быть сдача жилья или его части в наем; работа членов семьи без оформления трудовых соглашений; наличие домашних животных, от которых заявитель теоретически может получать доход, и даже увлечение народными промыслами, поскольку их результат также можно выставлять на продажу. В пособии откажут и тем, у кого имеется более одного автомобиля на семью, а также более одной квартиры или дома, если общая площадь жилья превышает 21 кв м на человека и дополнительно 10,5 «квадратов» на семью.