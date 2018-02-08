Насколько увеличили пособия для переселенцев

Эта норма вступила в силу 20 января, после принятия Кабинетом министров постановления №15 «О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Как рассказала замначальника Славянского УСЗН Екатерина Пасечник, теперь размер помощи на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого ее члена. На данном этапе размер пособия повышается для пенсионеров и семей, в которых есть дети.

- Для этих категорий пособие возрастет до 1 тыс. гривен на каждого. Но в целом семья не сможет получить более 3 тыс. грн. Однако, если в семье есть лица с инвалидностью либо дети с инвалидностью, максимальный размер пособия может составить 3400 грн. Многодетные семьи получат до 5 тыс. грн, - говорит замначальника УСЗН.

Отметим, что на сегодняшний день в Славянске зарегистрированы 67221 внутренне перемещенных лиц. Однако получателями данного вида пособия являются не все из них.