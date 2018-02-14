Тарифы от жэков вырастут уже в марте

Славянские жэки поднимут тариф на обслуживание жилья. Эту и другие актуальные новости Славянска городской голова Вадим Лях сообщил на традиционной пресс-конференции, состоявшейся 13 февраля.

Восстановление экономической справедливости

По словам мэра, нынешние тарифы жэков "застыли" на уровне 2009 года. Тогда система ЖКХ переживала очередную реформу, и те, кто не успел оперативно перестроиться под новые условия, попали в юридическую коллизию. Не уточняя ее суть, Вадим Лях сказал, что искать выход его команда начала с прошлого года, теперь в тоннеле проблемы показался свет. Необходимые документы жэки уже подготовили, путь согласования прошли. Новые тарифы жители многоквартирного сектора увидят в платежках уже через месяц.

Вместе с тем, Вадим Лях обещает, что увидят они не только новые цифры, но и новое качество обслуживания придомовой территории. По его информации, из-за устаревших тарифов на эту услугу жэкам постепенно пришлось сократить штат с уставных 40-45 работников до вынужденных 13-15. Приток новых финансов позволит обслуживающим предприятиям увеличить количество дворников и, соответственно, навести порядок на подведомственных участках.

В контексте благоустройства мэр также рассказал, что сейчас в городе ведется работа по паспортизации бесхозных участков, благоустройством которых заниматься попросту некому. Судя по словам Вадима Ляха, теперь эти работы профинансирует местный бюджет. Будет ли этим заниматься коммунальная управляющая компания или внешняя организация, покажет время.

И снова о теневом бизнесе

На встрече с городским головой журналисты напомнили об обещании навести порядок в сфере стихийных объявлений. За истекший месяц, признал Вадим Лях, позитивной динамики в Славянске не наметилось. В связи с этим, мэр подтвердил намерение обратиться к правоохранителям - с просьбой проверить предпринимателей, чей бизнес рекламируется на незаконно размещенных объявлениях.

Расширив тему проверок, мэр сообщил, что собирается обратить внимание компетентных органов на частников, игнорирующих требования других законов: о правилах ведения предпринимательской деятельности, о лицензировании, о трудоустройстве и прочее. Важность этой работы Вадим Лях обосновал экономической стороной вопроса, напомнив, что наполнение городского бюджета напрямую зависит от поступающего в него налога на прибыль физических лиц. По информации мэра, этот процесс в Славянске идет с отставанием.

Вопрос-ответ

В ходе пресс-конференции городской голова ответил на ряд блиц-вопросов о проблемах, поднимавшихся ранее местными СМИ. Один из них касался долгостроя на ул. Центральной, 22, который облюбовали асоциальные граждане и подростки. Мэр сообщил, что, как только позволит погода, оконные и дверные проемы здания заложат кирпичом.

Работы по оборудованию домов на улице Новый быт мини-котельными, по его словам, завершены. К отоплению подключены все, кроме должников горгаза и квартир, хозяева которых там не проживают.

Напоследок журналисты попросили городского голову прокомментировать динамику выполнения в Славянске закона о деккомунизации. Ответ Вадим Лях разделил на две составляющие - гражданскую и должностную. Как человек, он согласен не со всеми требованиями упомянутого закона. Как чиновник - обязан их исполнять. По его мнению, в городе активная фаза деккомунизации прошла спокойно. И все регламентированные законом действия горисполком в рамках своей компетенции совершил.