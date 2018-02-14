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В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек

Антон Скворцов
14 февраля 2018 Просмотров: 133 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Директор Центра занятости Ольга Рыбальченко подчеркнула, что все показатели Программы занятости в 2017 году были выполнены в полном объеме.

На заседании исполкома 7 февраля начальник Славянского Центра занятости Ольга Рыбальченко подвела итоги выполнения Программы занятости населения в 2017 году.

В числе негативных тенденций был отмечен рост количества безработных и уменьшение численности занятых граждан. На начало отчетного периода уровень безработицы в городе превысил 1%, в то время как число работающих горожан, по сравнению с 2016-м, уменьшилось почти на 0,8% и составило 22,8 тыс. человек. Кроме того, в минувшем году увеличилось количество массовых увольнений: в течение года о готовящихся сокращениях Центр занятости оповестили девять предприятий. В общей сложности, увольнению подлежали более полутора тысяч человек. Еще одним негативным фактором стал высокий уровень неполной занятости. В неоплачиваемых отпусках находились 4,4 тысячи человек, 8,6 тысячи трудились неполный рабочий день.  

Вместе с тем, были и позитивные обстоятельства. К примеру, численность плательщиков единого социального взноса выросла на 5% и составила 15,6 тысячи человек.  

БЕЗРАБОТНЫХ ЖЕНЩИН БОЛЬШИНСТВО

В течение 2017 года услугами Центра занятости воспользовались более шести тысяч человек – на четыреста меньше, нежели годом ранее. На конец отчетного периода статус безработных имели 755 человек. По сравнению с прошлогодним периодом, их стало на 118 меньше. 

Подавляющее большинство безработных – женщины: они составляют 60% от общего количества находящихся на учете. 

Молодежь в возрасте до 35 лет насчитывает 30% незанятого контингента. При этом каждый третий безработный относится к социально уязвимой категории населения и имеет дополнительные гарантии трудоустройства.  

В течение 2017 года соискателям работы было предложено 3,1 тысячи вакансий от 853 работодателей. По сравнению с позапрошлым годом, вакансий стало больше почти на триста. 

По словам директора Центра занятости, наиболее востребованными на рынке труда по-прежнему остаются рабочие специальности: токари-карусельщики, расточники, слесари, электромонтеры и т. д. Из других областей наиболее популярны бухгалтеры и инженеры. Проблема в том, что работодателям, как правило, требуются высококвалифицированные работники, в то время как на местном уровне таких специалистов не готовят.  

При содействии службы занятости были трудоустроены 2 тыс. 542 человека,  или 42% от состоявших на учете. При этом 28% нашли работу еще до того, как им был присвоен статут безработного. 

В частности, на новые рабочие места с компенсацией затрат на оплату единого социального взноса были трудоустроены 69 безработных. Работодателям, принявшим на работу 44 вынужденных переселенцев, была выплачена компенсация оплаты труда. 

К общественным и другим временным работам были привлечены почти 1,7 тыс. безработных. Получили вторую специальность и повысили квалификацию 902 человека. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ  

Ольга Рыбальченко отметила, что специалисты Центра занятости при работе с клиентами активно используют инновационные технологии, которые делают процесс поиска работы значительно быстрее и удобнее. В учреждении работает сервис-центр онлайн-трудостройства, объединивший в себе все новейшие разработки в данной сфере. 

В число новых форм взаимодействия соискателей работы и работодателей входят видеорезюме и онлайн-собеседования. Для записи к специалисту клиент может самостоятельно воспользоваться специальным сервисом «Электронная очередь». С целью оперативного мониторинга рынка труда на предмет необходимых вакансий и решения кадровых проблем среди работодателей проводятся интернет-опросы. Каждый работодатель может завести себе личный кабинет, который позволяет узнавать об актуальных вакансиях, просматривать видеорезюме, сдавать электронные отчеты и тому подобное. 

Также Центр занятости тесно взаимодействует с международными организациями, которые предоставляют гранты на развитие предпринимательства и оказывают поддержку вынужденным переселенцам.

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Комментарии к статье «В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек»

На заседании исполкома 7 февраля начальник Славянского Центра занятости Ольга Рыбальченко подвела итоги выполнения Программы занятости населения в 2017 году.

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