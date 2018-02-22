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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Что делать, если газета не дошла до адресата

Светлана Вьюниченко
22 февраля 2018 Просмотров: 89 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

«Подписалась на газету, но с января не получила еще ни одного номера», «получаю газету через раз, никогда не знаю, придет следующий номер или нет» - с такими жалобами обращаются в редакцию жители отдаленных сел и поселков Донецкой области.

Далеко не всегда речь идет об одной конкретной газете. Зачастую в отдельно взятый населенный пункт не поступают разные издания. Бывает, на местах людям объясняют, что газета не пришла, потому что «ее не напечатали». Однако звонок в редакцию позволяет выяснить, что это не так. 

Почему издания иногда не находят своих адресатов, мы попытались выяснить в Донецкой дирекции ПАО «Укрпочта». После начала военных действий областная дирекция перебралась в Краматорск, но в минувшем году разместилась в Славянске. Эти пертурбации, признаются сотрудники, создали определенную путаницу. Свою роль играет и человечески фактор. Причем – как на местах, так и в дирекции, где наблюдается некомплект сотрудников. 

Газета, на которую подписались читатели, проходит довольно длинный путь. Если подписка проходила по областному каталогу, издания сначала поступают в цех обработки. Сейчас он находится в Краматорске. Когда областная дирекция работала непосредственно в Донецке, этот цех располагался на железнодорожном вокзале. Оттуда почтовыми вагонами и машинами корреспонденцию рассылали по области. Сейчас магистральные маршруты идут несколько другими путями. Почта отправляется в райцентр, а оттуда дальше – по конкретным населенным пунктам. Если подписной каталог был всеукраинский, в эту цепочку добавляется еще одно звено. В таком случае из краматорского центра обработки газеты и журналы едут в Харьков, чтобы потом добраться до других регионов страны. 

Возможно, где-то в этой цепи иногда происходит сбой. Однако подписчики должны быть уверены, что все сотрудники заинтересованы в том, чтобы доставить им любимую газету. Если издание вовремя не добралось до адресата, следует обращаться в Донецкую дирекцию ПАО «Укрпочта». Там обещают разобраться в каждом конкретном случае и постараться решить проблему. Телефоны для связи: (050)700-21-37; (050)800-44-46.

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Комментарии к статье «Что делать, если газета не дошла до адресата»

«Подписалась на газету, но с января не получила еще ни одного номера», «получаю газету через раз, никогда не знаю, придет следующий номер или нет» - с такими жалобами обращаются в редакцию жители отдаленных сел и поселков Донецкой области.

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