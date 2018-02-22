Сколько денег надо на медицину

На аппаратном совещании была озвучена сумма, которая понадобится для полного обеспечения лечебных учреждений медикаментами, расходными материалами и т.д. Все это, ввиду нехватки бюджетных средств, сейчас пациентам приходится покупать самостоятельно.

По подсчетам отдела здравоохранения, соответствующие расходы в течение года составят 31 млн грн. В бюджете Славянска таких ассигнований нет и не предвидится.

К тому же, по словам Вадима Ляха, деньги на эту статью можно направлять только в том случае, если профинансированы первоочередные статьи – заработная плата персоналу учреждений и энергоносители.