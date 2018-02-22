|22 февраля 2018
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На аппаратном совещании была озвучена сумма, которая понадобится для полного обеспечения лечебных учреждений медикаментами, расходными материалами и т.д. Все это, ввиду нехватки бюджетных средств, сейчас пациентам приходится покупать самостоятельно.
По подсчетам отдела здравоохранения, соответствующие расходы в течение года составят 31 млн грн. В бюджете Славянска таких ассигнований нет и не предвидится.
К тому же, по словам Вадима Ляха, деньги на эту статью можно направлять только в том случае, если профинансированы первоочередные статьи – заработная плата персоналу учреждений и энергоносители.
22 февраля 2018
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• Что делать, если газета не дошла до адресата
• Опорную школу обещают открыть к началу учебного года
• Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину
• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
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• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
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• Насмерть переехал односельчанина
• Легковушка протаранила грузовик
• Искусанная лисой собака умерла от бешенства
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Комментарии к статье «Сколько денег надо на медицину»
На аппаратном совещании была озвучена сумма, которая понадобится для полного обеспечения лечебных учреждений медикаментами, расходными материалами и т.д. Все это, ввиду нехватки бюджетных средств, сейчас пациентам приходится покупать самостоятельно.