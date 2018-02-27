Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля

Напомним, что перевозчики обратились к городским властям с просьбой поднять расценки на проезд в маршрутных автобусах с 4,5 до 5 грн, а в троллейбусах с 2,5 до 3 гривен. Таким образом, тариф в первом случае возрастет на 11%, а во втором - на 20%.

Обсуждение оказалось довольно вялым, поскольку людей на него собралось немного. От лица перевозчиков выступили руководитель ЧП «Славтранс» Юрий Кононенко и директор СТрУ Сергей Иванченко. Речи обоих сводились к тому, что на фоне повышения стоимости топлива, электроэнергии, запчастей, роста минимальной зарплаты новые тарифы не пойдут в прибыль предприятиям. Они, по словам Юрия Кононенко, «позволят держаться на плаву», поскольку «сейчас перевозчики работают в минус».

- Если ранее новый скат мог прослужить два года, то сейчас его приходится менять уже через 6 месяцев. Запчасти не выдерживают никакой критики. Они выходят из строя уже через неделю. А у нас есть троллейбусы, которые прошли уже свыше1,5 млн км. Разумеется, затраты на него гораздо больше, чем на новую машину, - поделился проблемами Сергей Иванченко.

Заместитель городского головы Дмитрий Сиваш, который вел форум, сообщил, что после вступления в действие новых тарифов месячные проездные на троллейбусы будут стоить 120 грн для взрослых, 55 грн для студентов и 40 грн для школьников.

Отметим, что никто из присутствующих в зале против повышения тарифов не возражал. Замечания славянцев касались работы общественного транспорта. Но, как оказалось, претензии люди высказывали по поводу пригородных маршрутов, к которым городские власти отношения не имеют. Людям посоветовали обращаться с такими проблемами в обладминистрацию.

Открытой остается и тема компенсации перевозчикам за провоз льготных категорий граждан. Как рассказала начальник отдела транспорта и связи Римма Макиенко, процент перевезенных льготников ранее рассчитывало областное управление статистики. Однако сейчас оно этим вопросом не занимается, поскольку понятие «коэффициент соотношения льготных и платных пассажиров» убрали из законодательной базы. Поэтому в 2017 году Славянск заказывал исследование пассажиропотока харьковскому институту. Как выяснили его специалисты, в троллейбусах на одного платного пассажира приходится три бесплатных, а в маршрутках на 5 платных - один льготник. Интересно, что областная статистика давала другие цифры - на 1 платного пассажира - 3,5 бесплатных, и эти показатели были одинаковы как для троллейбусов, так и для маршруток. Новые данные будут использованы при начислении компенсации, которая теперь будет выплачиваться из местного бюджета.

Добавим, что предположительно, новые тарифы на проезд начнут действовать с апреля. Принимать их будут на исполкоме, отдельного решения сессии не понадобится.