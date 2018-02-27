Субсидии без ID-карт не пересчитают

— 22 февраля 2018 —

«Подписалась на газету, но с января не получила еще ни одного номера», «получаю газету через раз, никогда не знаю, придет следующий номер или нет» - с такими жалобами обращаются в редакцию жители отдаленных сел и поселков Донецкой области.

Читать далее ⇒