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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Субсидии без ID-карт не пересчитают

Антон Скворцов
27 февраля 2018 Просмотров: 151 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Если семья получает субсидию и в ней есть дети, достигшие 14 лет, то им необходимо получить ID-карты и передать данные в управление социальной защиты населения.

В противном случае автоматический перерасчет субсидий на летний период сделан не будет, предупредила начальник управления  социальной защиты населения Елена Алехина. 

«Для автоматического перерасчета субсидий необходимы паспортные данные и идентификационный код. Если нет этих данных, перерасчет мы сделать не сможем», - объяснила она.

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Комментарии к статье «Субсидии без ID-карт не пересчитают»

Если семья получает субсидию и в ней есть дети, достигшие 14 лет, то им необходимо получить ID-карты и передать данные в управление социальной защиты населения.

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