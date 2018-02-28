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Фотофакт

Дороги нашего города

За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест

Антон Скворцов
28 февраля 2018 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании исполкома 21 февраля была утверждена Программа занятости населения Славянска на 2018-2020 годы. С основными положения документа присутствующих ознакомила заместитель начальника Центра занятости Любовь Савченко (на фото).

Документом предусмотрено постепенное увеличение количества незанятых граждан, которые будут обращаться в службу занятости, на 40 человек. Ожидается, что в этом году услуги специалистов получат 3740 граждан, в 2019-м – 3780, в 2020-м – 3820.  

Ежегодно планируется создание новых рабочих мест, в том числе 20 – за счет областной программы поддержки малого и среднего предпринимательства  «Украинский донецкий куркуль», 30 – за счет компенсации работодателям затрат на оплату единого социального взноса. Кроме того, в 2018 году предусмотрено создание 22 новых рабочих мест для организации общественных работ. Ожидается, что ими воспользуются 180 безработных. На это местный бюджет и фонд социального страхования на случай безработицы выделят по 397,5 тысячи гривен.

БЕЗРАБОТНЫЕ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ НЕЗРЯЧИХ

Еще одним решением исполкома расширен перечень работодателей, на базе которых будут организовываться общественные работы. 

Его дополнили общественной организацией «Дотик» («Прикосновение», - прим.), которая объединяет людей с нарушениями зрения. Участвуя в общественных работах, безработные будут предоставлять им услуги сопровождения, присмотра, обслуживания и социального патронажа. 

УЧИТЬ МОЛОДЕЖЬ БИЗНЕСУ 

Член исполкома Александр Семенец предложил руководству города подумать над программой поддержки молодых людей до 30 лет, которые не имеют собственного бизнеса, но хотят и могут им заниматься. Сейчас, по его словам, в отсутствие сколько-нибудь значимых перспектив молодежь предпочитают искать работу за границей, тем самым лишая будущего свой город. «У нас весь бизнес основан людьми, которым сейчас по 50-60 лет, и этот бизнес начнет потихоньку «уходить». А кто придет им на смену?» - задался вопросом представитель исполнительного комитета. 

На это городской голова Вадим Лях заметил, что подобная программа, если она появится, должна включать и обучение, поскольку одного желания заниматься бизнесом будет недостаточно. По его мнению, можно было бы организовать обучающие курсы на базе одного из городских предприятий, и выразил готовность оказать поддержку этой инициативе. 

В свою очередь, Любовь Савченко напомнила, что в Центре занятости много лет работает механизм единовременной выплаты годового пособия по безработице, который выдается для организации предпринимательской деятельности. В зависимости от размера пособия, суммы могут достигать 50-70 тысяч гривен. Этой возможностью могут воспользоваться, в том числе, и молодые люди.

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На заседании исполкома 21 февраля была утверждена Программа занятости населения Славянска на 2018-2020 годы. С основными положения документа присутствующих ознакомила заместитель начальника Центра занятости Любовь Савченко (на фото).

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