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Фотофакт

Дороги нашего города

Зарплату медикам дадут из местного бюджета

Антон Скворцов
2 марта 2018 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Городской совет направил 715 тысяч гривен на выплату заработной платы медицинским работникам. Такое решение было принято ввиду того, что целевую субвенцию из госбюджета, которая предназначена для финансирования данной статьи расходов, город не получил. 

По словам Вадима Ляха, суммарный дефицит средств в этом году составляет 10 миллионов гривен. Таким образом, деньги на зарплату медикам горсовету придется выделять и на следующих сессиях. 

Кроме того, сессия приняла решение о предоставлении 6 миллионов гривен трем коммунальным предприятиям – «Водопонижению», «Наружному освещению» и КАТП. Средства будут использованы на благоустройство, содержание дороги и прочие нужды коммунальников. 

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Комментарии к статье «Зарплату медикам дадут из местного бюджета »

Городской совет направил 715 тысяч гривен на выплату заработной платы медицинским работникам. Такое решение было принято ввиду того, что целевую субвенцию из госбюджета, которая предназначена для финансирования данной статьи расходов, город не получил. 

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