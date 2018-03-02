«Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию

В ближайшее время «Славгорводоканал» планирует приступить к борьбе со злостными неплательщиками, которые проживают в многоквартирных домах и чей долг за услуги водоснабжения и водоотведения приближается к тысяче гривен или перевалил за нее.

На подъездах многоэтажек уже появились списки должников с предупреждением о том, что им грозит, если они не предпримут никаких действий для погашения задолженности. Стоит отметить, что у некоторых жильцов долги за воду исчисляются десятками тысяч.

Ввиду невозможности проникновения в жилье, работники предприятия будут использовать прибор «Спрут», с помощью которого в квартире неплательщика перекрывается труба от унитаза, ведущая в общий стояк. Делается это с помощью резинового мячика, который с чердачного помещения посредством наборной штанги опускают на требуемую высоту, заводят в сливное отверстие и надувают. После этого слив воды становится невозможным.

В минувшую пятницу, 23 февраля, сотрудники бригады по отключению совместно с представителем жилищно-эксплуатационной организации обследовали три пятиэтажных дома – на улицах Батюка и Бульварной – и убедились, что технических препятствий для отключения нет. Осталось согласовать рабочие моменты с руководством жэков и дождаться теплой погоды.

После того, как слив должнику будет перекрыт, пользоваться туалетом он не сможет. Чтобы вернуть себе благо цивилизации, ему придется погасить долг и оплатить работу слесарей, осуществлявших манипуляции со «спрутом». Во избежание лишних трат и крайних неудобств руководство водоканала настоятельно советует нерадивым абонентам обойтись малой кровью и заплатить долги, не дожидаясь, когда в канализационной трубе появится заглушка.