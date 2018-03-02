«Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию

|2 марта 2018
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В ближайшее время «Славгорводоканал» планирует приступить к борьбе со злостными неплательщиками, которые проживают в многоквартирных домах и чей долг за услуги водоснабжения и водоотведения приближается к тысяче гривен или перевалил за нее.
На подъездах многоэтажек уже появились списки должников с предупреждением о том, что им грозит, если они не предпримут никаких действий для погашения задолженности. Стоит отметить, что у некоторых жильцов долги за воду исчисляются десятками тысяч.
Ввиду невозможности проникновения в жилье, работники предприятия будут использовать прибор «Спрут», с помощью которого в квартире неплательщика перекрывается труба от унитаза, ведущая в общий стояк. Делается это с помощью резинового мячика, который с чердачного помещения посредством наборной штанги опускают на требуемую высоту, заводят в сливное отверстие и надувают. После этого слив воды становится невозможным.
В минувшую пятницу, 23 февраля, сотрудники бригады по отключению совместно с представителем жилищно-эксплуатационной организации обследовали три пятиэтажных дома – на улицах Батюка и Бульварной – и убедились, что технических препятствий для отключения нет. Осталось согласовать рабочие моменты с руководством жэков и дождаться теплой погоды.
После того, как слив должнику будет перекрыт, пользоваться туалетом он не сможет. Чтобы вернуть себе благо цивилизации, ему придется погасить долг и оплатить работу слесарей, осуществлявших манипуляции со «спрутом». Во избежание лишних трат и крайних неудобств руководство водоканала настоятельно советует нерадивым абонентам обойтись малой кровью и заплатить долги, не дожидаясь, когда в канализационной трубе появится заглушка.
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• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
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1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
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• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
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Комментарии к статье ««Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию»
В ближайшее время «Славгорводоканал» планирует приступить к борьбе со злостными неплательщиками, которые проживают в многоквартирных домах и чей долг за услуги водоснабжения и водоотведения приближается к тысяче гривен или перевалил за нее.