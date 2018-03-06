В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен

На пленарном заседании сессии Славянского горсовета 28 февраля был утвержден отчет о выполнении бюджета города в 2017 году. Об основных показателях главной городской сметы доложил начальник финансового управления Игорь Ковалев на прошедшем накануне заседании исполкома.

ДОХОДЫ

Доходы казны составили 1 млрд 114,3 млн гривен. Тем самым бюджет, с учетом внесенных в течение минувшего года изменений, оказался перевыполненным на 1,3%.

В общий фонд без учета межбюджетных трансфертов (субсидий, субвенций и прочих финансовых перемещений) поступило 339,4 млн гривен – эти деньги город собрал самостоятельно. По сравнению с 2016 годом, доходы выросли на 46,7 млн, или на 16%.

По-прежнему больше всего денег в бюджет приносит подоходный налог с работающих – на него приходится 230,5 млн, или примерно 68% доходов. По сравнению с 2016-м, поступления от этой статьи выросли почти на 29 млн, или на 14%. Акцизный сбор принес в казну почти 25 млн (7,4%), местные налоги и сборы - 76,6 миллиона (22,6%). В число последних вошли единый налог, поступления от которого составили 43,4 млн (на 11,8 млн больше, чем годом ранее), плата за землю в сумме 31,4 млн (на 2,6 млн больше прошлогоднего), налог на недвижимость – 1,5 млн гривен, транспортный налог – 221 тысяча. При этом задолженность перед бюджетом по местным налогам, по состоянию на начало 2018 года, составила 17,6 млн. гривен.

Доходы специального фонда составили 47,8 млн гривен. Львиную долю этой суммы – 46 миллионов - принесли собственные поступления бюджетных учреждений.

В бюджет развития поступило почти 1,5 млн гривен. 958,5 тысячи принесла продажа земельных участков, 494 – объектов коммунальной собственности. За счет экологического сбора бюджет получил 198,1 тысячи гривен.

Размер межбюджетных трансфертов составил 727 млн гривен. В качестве субвенций город получил 712,5 млн, дотаций - 14,5 миллиона. Субвенции пошли на обеспечение социальных гарантий жителей города (468,5 млн), выплату зарплат работникам образования (88,5 млн) и здравоохранения (101 млн). Кроме того, на другие цели в отрасли охраны здоровья было направлено 20,7 млн гривен (2,4 млн из госбюджета, областного - 9,6 млн, других бюджетов - 8,8 миллиона гривен). Еще 26 млн поступило на другие городские нужды, большая часть – 23,6 млн - на социально-экономическое развитие.

РАСХОДЫ

Бюджетные расходы в отчетном периоде составили 1 млрд 159,5 млн грн.

Львиная доля – 90,4% средств с учетом трансфертов – было потрачено на содержание социальной сферы. Почти половина общего фонда - 487,7 млн, или 47% - пошло на соцзащиту населения (выплату субсидий, льгот, пособий и так далее). На нужды образования было израсходовано 258 млн (24,8% расходов), здравоохранение – 166,5 млн (16%), культуру – 19,6 млн (2%), физкультуру и спорт – 8,2 млн (0,8%). Объем финансирования жилищно-коммунального хозяйства составил 37,6 млн гривен.