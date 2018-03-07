Информационная кампания «Бюджета участия» вступает в активную фазу

Концепция логотипа

Напомним, что масштабная презентация проекта "Бюджет участия города Славянска"прошла 2 февраля в библиотеке им. Петренко. На этой встрече объявили призыв поучаствовать в разработке логотипа проекта. 20 февраля состоялось итоговое заседание координационного совета, на котором после долгого обсуждения был определен главный вариант концепции. Эскиз изображает символизирующую городской бюджет круговую диаграмму, где общий сегмент складывается из множества частных.

В применении к бюджету участия символ трактуется, как доступность городской казны для генерируемых славянцами мини-проектов благоустройства. Некоторые прения возникли по поводу того, в какую сторону должно быть развернуто изображение: от частного к общему или наоборот. Но в конечном итоге сошлись на первом.

Информированность населения

По словам депутата Славянского горсовета Ольги Алтуниной, сейчас идет подготовка к активной фазе информационной кампании. Готовится аудиоролик, который планируется озвучивать на правах социальной рекламы в пассажирском транспорте и на городских рынках. Также изготавливается видеоролик, показывающий повседневную и праздничную жизнь Славянска - в горизонтальной плоскости и с высоты птичьего полета. Продукт появится в сети интернет и, возможно, на местном телеканале. Для размещения наружной рекламы горсовет бесплатно выделяет 3 билборда (социальная реклама). На этапе общественного голосования за прошедшие отбор проекты количество билбордов увеличится до 10.

К проведению информационной кампании привлекаются разные группы горожан. Тематические тренинги уже прошли среди работников здравоохранения, в Донбасском государственном педагогическом университете, возможно, поучаствуют в этом и комитеты микрорайонов. Заказана полиграфическая продукция - плакаты, буклеты и т. д. Часть рекламной продукции изготавливается на волонтерских началах, остальное покрывает бюджет - на эти цели городской совет направил 30 тыс. грн.

Приоритеты общедоступности

Внедряемый в Славянске механизм участия граждан в распределении городского бюджета вызвал достаточно широкий резонанс, констатирует Ольга Алтунина. Уже сейчас в координационный совет поступают предложения о реализации тех или иных проектов. Большинство из них, увы, имеют изъян локальности, то есть подразумевают решение частной проблемы: детская площадка во дворе, лампочка в подъезде или на фонарном столбе, прочее. Бюджет участия же ориентирован на проекты, доступные всему городу.

В текущем году на реализацию программы "Бюджет участия города Славянска" отпущено полмиллиона гривен. В какие идеи они конвертируются, покажет голосование, в котором сможет принять участия каждый горожанин. Именно в этом заключается один из инструментов демократии - партисипативный принцип управления.