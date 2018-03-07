«Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»

«Славгорводоканал» приступил к практическому применению прибора «Спрут». 1 марта от канализации был отключен санузел в квартире пятиэтажки на Бульварной, 7, жители которой задолжали за воду больше 20 тысяч гривен.

Теперь, чтобы получить возможность вновь пользоваться туалетом, им придется погасить долг и к тому же оплатить «услуги» работников водоканала.

Директор предприятия Андрей Кийко обещает, что после успешного дебюта отключения станут постоянными.

«Мы восстановили прибор, научили сотрудников им пользоваться, получили разрешение на высотные работы (работникам водоканала приходится забираться на крышу дома, - прим.) и договорились с жэками. Мы поняли, как это работает, и теперь готовы действовать», - говорит он.

Всем абонентам, которым грозит печальная перспектива остаться без канализации, разосланы предупреждения. Руководство водоканала настоятельно советует им не ждать визита бригады, а поспешить с оплатой долга.