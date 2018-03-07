«Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»

|7 марта 2018
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«Славгорводоканал» приступил к практическому применению прибора «Спрут». 1 марта от канализации был отключен санузел в квартире пятиэтажки на Бульварной, 7, жители которой задолжали за воду больше 20 тысяч гривен.
Теперь, чтобы получить возможность вновь пользоваться туалетом, им придется погасить долг и к тому же оплатить «услуги» работников водоканала.
Директор предприятия Андрей Кийко обещает, что после успешного дебюта отключения станут постоянными.
«Мы восстановили прибор, научили сотрудников им пользоваться, получили разрешение на высотные работы (работникам водоканала приходится забираться на крышу дома, - прим.) и договорились с жэками. Мы поняли, как это работает, и теперь готовы действовать», - говорит он.
Всем абонентам, которым грозит печальная перспектива остаться без канализации, разосланы предупреждения. Руководство водоканала настоятельно советует им не ждать визита бригады, а поспешить с оплатой долга.
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• «Не грустно, но и не радостно»: городская клиническая больница
• Славянские волонтеры организовали массовую стерилизацию бездомных собак
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• Как развивать зеленый туризм на Донетчине
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• Казино Вулкан - прямой путь к победе
• В Славянске вспоминали историю города по старым фотографиям
6 марта 2018
• Контейнеры продолжают гореть
• В Славянске прошли школьные соревнования по волейболу среди девочек
• УЖКХ обещает выяснить происхождение котлованов в центре города
• С гололедом борются по мере сил
• Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько
• Славянск принял чемпионат Донецкой области по дзюдо
• Квартирный вопрос как повод для скандала
• «Титан» - чемпион Донецкой области по футзалу
• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
• Из-за карантина в школах перенесут весенние каникулы
• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
2 марта 2018
• Карантин в школах Славянска: дубль второй
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Комментарии к статье ««Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»»
«Славгорводоканал» приступил к практическому применению прибора «Спрут». 1 марта от канализации был отключен санузел в квартире пятиэтажки на Бульварной, 7, жители которой задолжали за воду больше 20 тысяч гривен.