Отключение «Спрутом» дало первый результат

Жители дома №7 на улице Бульварной, которым перекрыли доступ к канализационному стояку 1 марта, сполна прочувствовали все «прелести» домашнего быта без возможности пользоваться туалетом и поспешили разобраться с задолженностью. Денег, чтобы заплатить все 20 тысяч грн сразу, у них не нашлось, поэтому в водоканале согласились заключить договор реструктуризации, то есть погашения долга в рассрочку. А вот оплатить «услуги» бригады водоканала пришлось сразу – согласно калькуляции, отключение от канализационной системы и обратное подключение к ней обошлось в 855 гривен 76 копеек. Теперь жильцы смогут по-прежнему пользоваться туалетом и, надо полагать, будут относиться к коммунальным платежам более добросовестно.

Между тем, «щупальце» «Спрута» продолжает доставлять неприятности должникам. В понедельник, 12 марта, доступ к канализации был перекрыт двум квартирам в центре города – в домах №56 и №58 на улице Васильевской. Жильцы первой задолжали за воду 5600 гривен, второй – почти 8000 грн.

О результатах борьбы с неплательщиками «Славгорводоканал» обещает информировать еженедельно.