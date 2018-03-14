|14 марта 2018
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Методика отключения канализации с помощью системы «Спрут», применяемая с недавних пор «Славгорводоканалом», оказалась весьма действенной.
Жители дома №7 на улице Бульварной, которым перекрыли доступ к канализационному стояку 1 марта, сполна прочувствовали все «прелести» домашнего быта без возможности пользоваться туалетом и поспешили разобраться с задолженностью. Денег, чтобы заплатить все 20 тысяч грн сразу, у них не нашлось, поэтому в водоканале согласились заключить договор реструктуризации, то есть погашения долга в рассрочку. А вот оплатить «услуги» бригады водоканала пришлось сразу – согласно калькуляции, отключение от канализационной системы и обратное подключение к ней обошлось в 855 гривен 76 копеек. Теперь жильцы смогут по-прежнему пользоваться туалетом и, надо полагать, будут относиться к коммунальным платежам более добросовестно.
Между тем, «щупальце» «Спрута» продолжает доставлять неприятности должникам. В понедельник, 12 марта, доступ к канализации был перекрыт двум квартирам в центре города – в домах №56 и №58 на улице Васильевской. Жильцы первой задолжали за воду 5600 гривен, второй – почти 8000 грн.
О результатах борьбы с неплательщиками «Славгорводоканал» обещает информировать еженедельно.
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• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
• В Индиан-Уэллсе Элина Свитолина одержала юбилейную победу
• Всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна»: у Прилуцкого - «золото», у Гончарова – «серебро»
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• Вытяжки в многоэтажных домах небезопасны
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• У пенсионерки выманили 22 тысячи гривен
• «Славгорводоканал» начал отключать должников «Спрутом»
• «Не грустно, но и не радостно»: железнодорожная больница
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Комментарии к статье «Отключение «Спрутом» дало первый результат»
Методика отключения канализации с помощью системы «Спрут», применяемая с недавних пор «Славгорводоканалом», оказалась весьма действенной.