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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Отключение «Спрутом» дало первый результат

Антон Скворцов
14 марта 2018 Просмотров: 76 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Методика отключения канализации с помощью системы «Спрут», применяемая с недавних пор «Славгорводоканалом», оказалась весьма действенной.

Жители дома №7 на улице Бульварной, которым перекрыли доступ к канализационному стояку 1 марта, сполна прочувствовали все «прелести» домашнего быта без возможности пользоваться туалетом и поспешили разобраться с задолженностью. Денег, чтобы заплатить все 20 тысяч грн сразу, у них не нашлось, поэтому в водоканале согласились заключить договор реструктуризации, то есть погашения долга в рассрочку. А вот оплатить «услуги» бригады водоканала пришлось сразу – согласно калькуляции, отключение от канализационной системы и обратное подключение к ней обошлось в 855 гривен 76 копеек. Теперь жильцы смогут по-прежнему пользоваться туалетом и, надо полагать, будут относиться к коммунальным платежам более добросовестно.              

Между тем, «щупальце» «Спрута» продолжает доставлять неприятности должникам. В понедельник, 12 марта, доступ к канализации был перекрыт двум квартирам в центре города – в домах №56 и №58 на улице Васильевской. Жильцы первой задолжали за воду 5600 гривен, второй – почти 8000 грн. 

О результатах борьбы с неплательщиками «Славгорводоканал» обещает информировать еженедельно.

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Комментарии к статье «Отключение «Спрутом» дало первый результат»

Методика отключения канализации с помощью системы «Спрут», применяемая с недавних пор «Славгорводоканалом», оказалась весьма действенной.

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