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Фотофакт

И снег, и грех

Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

Антон Скворцов
28 марта 2018 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко прокомментировал вопрос относительно платы за дождевые и талые воды, которая начисляется городским предприятиям.

По его словам, водоканал может произвести расчет размера оплаты самостоятельно. Однако, если абонент сомневается в правильности вычислений и у него имеются свои соображения на этот счет, он может перестраховаться и сделать расчеты самостоятельно – например, обратившись за помощью в специализированную организацию. «И мы этот расчет безапелляционно принимаем», - заключил он. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

  • Силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 25 порывов и утечек на водопроводных сетях и 27 канализационных засоров. 
  • Новыми крышками взамен украденных и вышедших из строя накрыты 8 смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 23,4 тысячи кубометров. 18,4 тысячи Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 5 тысяч – от фильтровальной станции водоканала. 
  • По данным Лабораторного центра, в течение минувшей недели в городе были зарегистрированы 426 случая ОРВИ. Уровень заболеваемости среди взрослого населения ниже эпидемического порога почти на 60%, однако среди детей школьного возраста критическая отметка еще превышена на 6,5%.
  • По данным ГСЧС, на территории Славянска произошли два пожара. Погибших и пострадавших нет. Взрывоопасных предметов не обнаружено. 
  • В ходе рейдов, проведенных на прошлой неделе после обильного снегопада, инспекция по благоустройству составила один админпротокол и выдала 21 предписание за несвоевременную и ненадлежащую расчистку прилегающих территорий на центральных улицах города.   
  • На выплату мартовских пенсий Славянским объединенным управлением Пенсионного фонда профинансировано 284,3 миллиона гривен.

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Комментарии к статье «Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно»

Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко прокомментировал вопрос относительно платы за дождевые и талые воды, которая начисляется городским предприятиям.

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