Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

|28 марта 2018
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Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко прокомментировал вопрос относительно платы за дождевые и талые воды, которая начисляется городским предприятиям.
По его словам, водоканал может произвести расчет размера оплаты самостоятельно. Однако, если абонент сомневается в правильности вычислений и у него имеются свои соображения на этот счет, он может перестраховаться и сделать расчеты самостоятельно – например, обратившись за помощью в специализированную организацию. «И мы этот расчет безапелляционно принимаем», - заключил он.
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23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
• Как будем жить при медреформе: о декларациях и не только
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
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Комментарии к статье «Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно»
Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко прокомментировал вопрос относительно платы за дождевые и талые воды, которая начисляется городским предприятиям.