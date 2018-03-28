Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно

По его словам, водоканал может произвести расчет размера оплаты самостоятельно. Однако, если абонент сомневается в правильности вычислений и у него имеются свои соображения на этот счет, он может перестраховаться и сделать расчеты самостоятельно – например, обратившись за помощью в специализированную организацию. «И мы этот расчет безапелляционно принимаем», - заключил он.

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