Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу

За последний месяц жители мкр-на Славкурорт трижды оказывались под угрозой отключения от энергоснабжения, оставаясь при этом исправными плательщиками. В ситуации разбирались журналисты «ТВ плюс».

Первый раз тревожный сигнал о готовящемся отключении поступил к жителям микрорайона 19 февраля. Тогда в ситуацию вмешались городское руководство и депутатский корпус, и отключение жилого сектора удалось предотвратить. Но уже в середине марта энергоснабжающая компания уведомила исполком о готовящемся прекращении подачи электричества на Славкурорт. График отключения предусматривал время с 21:00 до 05:00 в период с 22 по 30 марта. Узнав об этом, жители микрорайона оперативно собрали инициативную группу и отправились в Славянский центр обслуживания клиентов компании ДТЭК Донецкоблэнерго.

Руководитель центра Виктория Цымбалюк претензии абонентов не приняла, сказав, что речь идет только об отключении ДП СКРЦ «Славянский курорт», которое задолжало 19 млн грн. Отключение всей линии, от которой запитан и частный сектор, связано, по ее словам, с тем, что точечно выполнить эту процедуру ДТЭК не может.

Подоспевший к разговору начальник Славянского РЭС Виталий Колесник пояснил, что энергетическая зависимость жителей Славкурорта от сетей здравницы «сложилась исторически», и что, при желании, руководство предприятия-должника могло бы переключиться на вторую линию. Позже, правда, выяснилось, что после случившейся около месяца назад аварии, она вышла из строя.

В любом случае, правду пришедшим в ЦОК людям порекомендовали искать в структурном подразделении «Укрпрофздравницы». Тот факт, что договора с Донецкоблэнерго абоненты заключали напрямую, сотрудники компании как аргумент не приняли. Со своей стороны горожане оценили такие действия, как попытку шантажа и манипулирования.

Визит инициативной группы и сопровождавших их журналистов, тем не менее, к определенному результату привел. К решению проблемы опять подключились депутаты, чиновники и военные, размещающиеся на территории здравницы. В итоге администрация ДП СКРЦ подписала гарантийное письмо с обязательством погасить часть долга до 27 марта включительно.

Поскольку текущий номер «ТВ плюс» выходит именно в этот день, оперативно сообщить о том, чем кончилось обострение, на этот раз мы не можем. Но из неофициальных источников нам стало известно, что часть долга из здравницы все же удалось выжать, и ДТЭК отложил «непопулярную меру» на неопределенный срок. Учитывая, что кардинального решения конфликта пока не предвидится, можно предположить, что угроза остаться без света для жителей Славкурорта по-прежнему отнюдь не мифическая. Ситуацию прокомментировал городской голова Вадим Лях, который назвал отключение жилого сектора недопустимым и заявил, что в случае, если таковое произойдет, местная власть обратится в суд. Сами жители обещают в таком случае перекрыть трассу.

Добавим, что в ближайшие дни, возможно, состоится пресс-конференция, организованная расквартированными на Славкурорте воинскими подразделениями. На ней военные обещают развеять слухи о том, что финансовые проблемы здравницы связаны с размещением здесь силовых подразделений.