Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам

Согласно принятому решению, ее размер составил 7 тысяч 408 гривен. Перед этим депутаты поднимали зарплату в ноябре прошлого года – тогда она увеличилась с 3 тыс. 590 грн до 5 тыс. 153 грн. Отмечается, что данные шаги необходимы для повышения конкурентоспособности тендерных предложений, выставляемых на аукционы.

По информации начальника УЖКХ Андрея Секлецова, соответствующий показатель по Донецкой области колеблется в пределах от 5,7 до 7,8 тысячи гривен. Донецкая облгосадминистрация установила его на уровне 7 тыс. 553 гривен. Зарплату для Славянска считали два специализированных предприятия.

«Они делали расчеты, эти расчеты подтверждены», - отметил он.

В связи с принятыми изменениями пришлось вносить коррективы в проектно-сметную документацию по капитальному ремонту пяти улиц, который в этом году запланирован за счет городского бюджета. В их числе значатся: Ясная, Шевченко, Ярмарочная, Одесская и Васильевская.

В случае Ясной речь идет о завершении капремонта, начатого в прошлом году. Основная часть работ была выполнена, однако на некоторых участках уже появились выбоины. Руководство города обещает, что дефекты подрядчики устранят за свой счет. Тем более, что за выполненные работы горсовет с ними еще не рассчитался.

На корректировку проектов из бюджета направлено 52 тысячи гривен.

Кроме того, решением сессии «Славгорводоканалу» было выделено полтора миллиона гривен на оплату покупной воды.