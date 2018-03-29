|29 марта 2018
|Просмотров: 70
|
Славянский предприниматель Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены экономических санкций, наложенных на него Советом национальной безопасности и обороны Украины в 2015 году - как утверждает он сам, абсолютно безосновательно и неправомерно.
Первый раз мы писали об этой ситуации в «ТВ плюс» №41 от 12 октября 2017 года. С тех пор ничего не изменилось: неоднократные обращения в министерства и ведомства, которые могут быть причастны к введению ограничительных мер, успехом не увенчались. После этого Загнибеда подал на СНБО в Донецкий окружной административный суд, где потребовал признать решение Совета незаконным. Увы, но иск даже не был принят к рассмотрению: суд отказался принимать уплаченный истцом сбор и вернул его обратно. Таким образом, бизнесмен по-прежнему не имеет возможности распоряжаться принадлежащими ему активами и имуществом. «Устроили мне голодомор», - с горькой иронией говорит предприниматель о ситуации, в которой оказался невесть каким образом.
В надежде на помощь он в очередной раз обратился к депутатам Славянского горсовета. Его заявление было рассмотрено на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка 15 марта.
Депутаты долго не могли решить, что делать, ссылаясь на то, что подобные вопросы не входят в их компетенцию. Тем не менее, в итоге согласились направить от имени комиссии запросы в СБУ и СНБО с просьбой дать ответ, на каком основании житель города попал в санкционный список и каким образом его можно оттуда исключить.
Надо полагать, ответ будет озвучен на одном из следующих заседаний.
29 марта 2018
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
— 29 марта 2018 —
На пленарном заседании внеочередной сессии 23 марта Славянский горсовет утвердил новый размер заработной платы в сметах объектов, чье строительство, реконструкция либо капремонт осуществляется за счет средств местного бюджета.
— 29 марта 2018 —
За последний месяц жители мкр-на Славкурорт трижды оказывались под угрозой отключения от энергоснабжения, оставаясь при этом исправными плательщиками. В ситуации разбирались журналисты «ТВ плюс».
— 28 марта 2018 —
Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко прокомментировал вопрос относительно платы за дождевые и талые воды, которая начисляется городским предприятиям.
— 23 марта 2018 —
Параллельно с отключениями канализации должникам в многоквартирных домах «Славгорводоканал» ведет работу с неплательщиками в частном секторе.
Приветствую, гость! Вход
29 марта 2018
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно»
Славянский предприниматель Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены экономических санкций, наложенных на него Советом национальной безопасности и обороны Украины в 2015 году - как утверждает он сам, абсолютно безосновательно и неправомерно.