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Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно

Антон Скворцов
29 марта 2018 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Иск, поданный Константином Загнибедой в Донецкий окружной административный суд с требованием признать решение СНБО незаконным, к рассмотрению не приняли.

Славянский предприниматель Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены экономических санкций, наложенных на него Советом национальной безопасности и обороны Украины в 2015 году - как утверждает он сам, абсолютно безосновательно и неправомерно.

Первый раз мы писали об этой ситуации в «ТВ плюс» №41 от 12 октября 2017 года. С тех пор ничего не изменилось: неоднократные обращения в министерства и ведомства, которые могут быть причастны к введению ограничительных мер, успехом не увенчались. После этого Загнибеда подал на СНБО в Донецкий окружной административный суд, где потребовал признать решение Совета незаконным. Увы, но иск даже не был принят к рассмотрению: суд отказался принимать уплаченный истцом сбор и вернул его обратно. Таким образом, бизнесмен по-прежнему не имеет возможности распоряжаться принадлежащими ему активами и имуществом. «Устроили мне голодомор», - с горькой иронией говорит предприниматель о ситуации, в которой оказался невесть каким образом. 

В надежде на помощь он в очередной раз обратился к депутатам Славянского горсовета. Его заявление было рассмотрено на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка 15 марта. 

Депутаты долго не могли решить, что делать, ссылаясь на то, что подобные вопросы не входят в их компетенцию. Тем не менее, в итоге согласились направить от имени комиссии запросы в СБУ и СНБО с просьбой дать ответ, на каком основании житель города попал в санкционный список и каким образом его можно оттуда исключить. 

Надо полагать, ответ будет озвучен на одном из следующих заседаний.

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Комментарии к статье «Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно»

Славянский предприниматель Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены экономических санкций, наложенных на него Советом национальной безопасности и обороны Украины в 2015 году - как утверждает он сам, абсолютно безосновательно и неправомерно.

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