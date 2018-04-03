Среди плательщиков НДФЛ Славянска лидируют сотрудники «Укрзалізниці»

|3 апреля 2018
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Городской голова Славянска Вадим Лях огласил список славянских организаций и предприятий, лидирующих по наполнению местного бюджета.
Согласно озвученной информации, в 2017 году наибольшим плательщиком налога с доходов физических лиц в городе стал региональный филиал ПАО «Укрзалізниця». Сотрудники Донецкой железной дороги заплатили 24 млн 130 тыс. НДФЛ.
На втором месте - территориальное управление государственной судебной администрации Украины в Донецкой области. Их вклад в городскую казну в виде НДФЛ - 20 млн 414,5 тыс. гривен. Замыкает своеобразный пьедестал почета отдел образования Славянского городского совета. Педагоги заплатили 17 млн 282,2 тыс. грн. На четвертом месте с показателем 8 млн 690 тыс. - воинская часть 3035. На пятом - ДГПУ. Сотрудники университета внесли в местный бюджет в виде НДФЛ 4 млн 878,5 тыс. грн.
Всего в списке значатся 25 объектов. Последнее место в нем занимает Донецкая дирекция УДППЗ «Укрпочта». Их показатель за год - 1 млн 545,4 тыс. грн. Немногим более - 1 млн. 675 тыс. - внесли сотрудники ДТЭК «Донбассэнерго».
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• На Соборной площади пройдет социальная акция против насилия
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• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
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• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
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Городской голова Славянска Вадим Лях огласил список славянских организаций и предприятий, лидирующих по наполнению местного бюджета.