ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»

Необходимость такого мероприятия пояснил депутат Славянского городского совета Алексей Яковленко. По его словам, среди жителей, намеренно или стихийно, распространяется информация о том, что экономический кризис, в котором оказалась здравница, связан с пребыванием там украинских военных. Как рассказала председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Паламарчук, такую же версию руководство санаторно-рекреационного комплекса озвучило и в Киеве, где ситуацию на Славкурорте недавно рассматривал парламентский комитет по делам людей с инвалидностью.

В ходе состоявшегося 2 апреля брифинга полковник ВСУ Андрей Галась озвучил суммы, затраченные Министерством обороны на содержание используемых объектов и оплату коммунальных услуг. В общей сложности, за 3 года и 3 месяца МО перечислило 30,7 млн грн. При этом все платежные обязательства погашались своевременно и в полном объеме, подчеркнул офицер. Единственный недочет – незначительная текущая задолженность перед облгазом, которую министерство обещает погасить до 10 апреля. Также Андрей Галась сообщил, что платежи идут не поставщикам услуг, а ДП СКРЦ «Славянский курорт». Поскольку именно это обстоятельство позволяет манипулировать информацией, в настоящее время военные изучают возможность заключить прямые договора с энергоснабжающими предприятиями.

Стоит упомянуть, что такая форма взаимоотношений существует между поставщиками услуг и жителями частного сектора Славкурорта, которые из-за долгов здравницы оказались под угрозой отключения электроэнергии. Прямые договора людям мало помогли. Разве что Минобороны, в своем случае, сможет использовать этот аргумент более эффективно.

Представители ДТЭК, которой курорт должен порядка 17 млн грн, на брифинге отсутствовали, но пришел сотрудник газоснабжающей организации. Он сообщил, что Донецкоблгазу здравница также задолжала порядка 12 млн грн. Сумма нарастает, графики погашения задолженности не предоставляются. В связи с этим возможно отключение газа 5-ти еще обслуживаемым объектам Славкурорта (5 ранее уже отключили). По словам Надежды Паламарчук, на сегодняшний день общая сумма долга ДП СКРЦ составляет около 47 млн грн, а динамика развития ситуации говорит о неспособности «Укрпрофздравницы» предотвратить банкротство санаторно-курортного предприятия. С 20 марта на территории здравницы работает комплексная контрольно-ревизионная комиссия, в ближайшие дни планируется организовать обсуждение проблемы на уровне Донецкой облгосадминистрации.