ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»

|5 апреля 2018
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В прошлом номере газеты «ТВ плюс» сообщала об обострении ситуации, связанной с коммунальными долгами ДП СКРЦ «Славянский курорт». За прошедшую неделю информация обновилась. 2 апреля командование базирующегося на Славкурорте воинского подразделения провело тематический брифинг.
Необходимость такого мероприятия пояснил депутат Славянского городского совета Алексей Яковленко. По его словам, среди жителей, намеренно или стихийно, распространяется информация о том, что экономический кризис, в котором оказалась здравница, связан с пребыванием там украинских военных. Как рассказала председатель Донецкой областной организации людей с инвалидностью Надежда Паламарчук, такую же версию руководство санаторно-рекреационного комплекса озвучило и в Киеве, где ситуацию на Славкурорте недавно рассматривал парламентский комитет по делам людей с инвалидностью.
В ходе состоявшегося 2 апреля брифинга полковник ВСУ Андрей Галась озвучил суммы, затраченные Министерством обороны на содержание используемых объектов и оплату коммунальных услуг. В общей сложности, за 3 года и 3 месяца МО перечислило 30,7 млн грн. При этом все платежные обязательства погашались своевременно и в полном объеме, подчеркнул офицер. Единственный недочет – незначительная текущая задолженность перед облгазом, которую министерство обещает погасить до 10 апреля. Также Андрей Галась сообщил, что платежи идут не поставщикам услуг, а ДП СКРЦ «Славянский курорт». Поскольку именно это обстоятельство позволяет манипулировать информацией, в настоящее время военные изучают возможность заключить прямые договора с энергоснабжающими предприятиями.
Стоит упомянуть, что такая форма взаимоотношений существует между поставщиками услуг и жителями частного сектора Славкурорта, которые из-за долгов здравницы оказались под угрозой отключения электроэнергии. Прямые договора людям мало помогли. Разве что Минобороны, в своем случае, сможет использовать этот аргумент более эффективно.
Представители ДТЭК, которой курорт должен порядка 17 млн грн, на брифинге отсутствовали, но пришел сотрудник газоснабжающей организации. Он сообщил, что Донецкоблгазу здравница также задолжала порядка 12 млн грн. Сумма нарастает, графики погашения задолженности не предоставляются. В связи с этим возможно отключение газа 5-ти еще обслуживаемым объектам Славкурорта (5 ранее уже отключили). По словам Надежды Паламарчук, на сегодняшний день общая сумма долга ДП СКРЦ составляет около 47 млн грн, а динамика развития ситуации говорит о неспособности «Укрпрофздравницы» предотвратить банкротство санаторно-курортного предприятия. С 20 марта на территории здравницы работает комплексная контрольно-ревизионная комиссия, в ближайшие дни планируется организовать обсуждение проблемы на уровне Донецкой облгосадминистрации.
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• В 2017 году на одного славянского судью пришлось 1356 дел
• Что предложит посетителям парк «Шелковичный» в 2018 году
• В Славянске намерены покончить с очередями за паспортами
• В Славянске выросла заболеваемость туберкулезом
• Полезные советы при выборе сварочных инверторов
• «Куличей и пряников от «Валенсии» хватит для всех жителей города» - участницы «Мини-мисс Славянск-2018» побывали на кондитерской фабрике
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• В Славянске вновь стерилизуют бродячих животных
• Велосипедисты и легкоатлеты Славянска открыли весенний сезон
• Поколение Z: гаджеты или книги
• Славянцам напомнили о недопустимости домашнего насилия
• Славянец Алексей Юков сыграл самого себя в фильме о войне
• Проезд в общественном транспорте дорожает
4 апреля 2018
• В Славянске начался сбор проектов по программе «Бюджет участия»
• В Славянске появилась электронная очередь на оформление паспорта
• «Реал» в Турине разгромил «Ювентус»
• КДЮСШ «Славхлеб» стал победителем «Финала четырех» по футболу
• Воспитанники СК «Боец» завоевали семь наград на чемпионате Украины по таиландскому боксу
• Лолита Волошина – серебряный призер чемпионата Украины по вольной борьбе
• Сборная Славянска заняла 2-е место на чемпионате Украины по дзюдо среди ветеранов
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Комментарии к статье «ВСУ развеяли слухи о причастности к кризису «Славянского курорта»»
В прошлом номере газеты «ТВ плюс» сообщала об обострении ситуации, связанной с коммунальными долгами ДП СКРЦ «Славянский курорт». За прошедшую неделю информация обновилась. 2 апреля командование базирующегося на Славкурорте воинского подразделения провело тематический брифинг.