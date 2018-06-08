В Славянске продукты дороже, чем в среднем по стране. Исключение - яйца и говядина

В апреле нынешнего года в Украине подорожали 80% продуктов. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Согласно государственному мониторингу, наиболее существенно поднялась в цене свинина. Рост составил 6 грн или 5%. Средняя цена свиного филе по стране составляет 116 грн/кг. В Славянске эти расценки намного выше – 130-150 грн за кг.

Также в группу лидеров по подорожанию входит говядина. За месяц цена на нее поднялась на 2,5 грн или на 2%. Стоимость 1 килограмма говядины в среднем в Украине составляет 125 грн. В Славянске цены даже несколько ниже – 95-120 грн/кг.

Морковь, свекла и капуста подорожали соответственно на 2 грн, 1,8 грн и 1,7 грн. Несмотря на якобы небольшие цифры, в процентном отношении подорожание составило 18%, 17% и 23%. Так средняя цена килограмма моркови достигает в Украине 12,9 грн, свеклы – 12,6 грн и белокочанной капусты – 9,2 грн за килограмм. В Славянске имеем такие показатели: морковь – 16-18 грн/кг, свекла – 15 грн/кг, капуста старая – 8-12 грн/кг.

Куриные тушки и филе за месяц подорожали на 1,1 грн и 2,5 грн соответственно, что составило 2%. В среднем по Украине на сегодня тушка курицы стоит 55 грн, филе – 91,5 грн/кг. В Славянске имеем такую картину: тушка – 59 грн, филе – 95-100 грн/кг

Впрочем, отмечает Алексей Дорошенко, некоторые продукты стали дешевле. Например, в среднем по Украине цены на гречку снизились на 1,2 грн, что составило 6%. Сейчас стоимость килограмма этой крупы в Украине в целом составляет 18,8 грн. В Славянске – 16 грн.

Продолжает снижаться и цена украинского национального продукта - сала. Оно стало доступнее на 1 грн, или 2%. Сейчас средняя цена сала в стране составляет 70 грн за кило. В Славянске все не так оптимистично. За килограмм сала просят от 90 до 120 грн.

Куриные яйца подешевели на 60 копеек, или 2% и имеют среднестатистический ценник 26,6 грн за десяток. В Славянске стоимость яиц ниже, чем в среднем по стране - 20-22 грн/десяток.

Отметим, что, по мнению экспертов, проводящих государственных мониторинг цен на продукты питания, в ближайшее время говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина вырастет в цене на 2-3%, или на 2-4 грн/кг.