В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований

Если раньше, в зависимости от статуса мероприятия, спортсмены получали от 50 до 150 гривен в сутки, то теперь им полагается от 75 до 300 гривен. Минимальная сумма выплачивается за участие в соревнованиях городского масштаба, максимальная – во всеукраинских. К примеру, за участие в областных соревнованиях каждому спортсмену полагается до 150 грн, если же оно проходит в Славянске - до ста гривен. Те же 150 гривен будут выплачиваться, если на территории города состоится соревнование всеукраинского или международного масштаба.

Начальник отдела по делам физкультуры и спорта Александр Мищенко подчеркнул, что эти деньги городской совет может давать исключительно на провизию. «Это только питание. Суточные мы платить им не имеем права, поскольку спортсмены не являются нашими сотрудниками», - уточнил он.

Отметим, что об оплате участия славянских спортсменов в зарубежных соревнованиях речь не идет. По словам Александра Мищенко, в этом случае поддержку должен оказывать профильный департамент Донецкой обладминистрации или же соответствующее министерство.

Кроме того, решением горсовета увеличены нормы расходов на приобретение наградной атрибутики. В зависимости от уровня соревнований, занятых мест и количества участников суммы варьируются от 250 (за 3-е место в личном зачете городских соревнований) до 1500 гривен (1-е место в командном зачете всеукраинских турниров).