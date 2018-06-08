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Фотофакт

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В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований

Антон Скворцов
31 мая 2018 Просмотров: 359 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На прошлой сессии Славянский горсовет увеличил нормы денежных выплат, которые полагаются участникам спортивных соревнований.

Если раньше, в зависимости от статуса мероприятия, спортсмены получали от 50 до 150 гривен в сутки, то теперь им полагается от 75 до 300 гривен. Минимальная сумма выплачивается за участие в соревнованиях городского масштаба, максимальная – во всеукраинских. К примеру, за участие в областных соревнованиях каждому спортсмену полагается до 150 грн, если же оно проходит в Славянске - до ста гривен. Те же 150 гривен будут выплачиваться, если на территории города состоится соревнование всеукраинского или международного масштаба.    

Начальник отдела по делам физкультуры и спорта Александр Мищенко подчеркнул, что эти деньги городской совет может давать исключительно на провизию. «Это только питание. Суточные мы платить им не имеем права, поскольку спортсмены не являются нашими сотрудниками», - уточнил он. 

Отметим, что об оплате участия славянских спортсменов в зарубежных соревнованиях речь не идет. По словам Александра Мищенко, в этом случае поддержку должен оказывать профильный департамент Донецкой обладминистрации или же соответствующее министерство.

Кроме того, решением горсовета увеличены нормы расходов на приобретение наградной атрибутики. В зависимости от уровня соревнований, занятых мест и количества участников суммы варьируются от 250 (за 3-е место в личном зачете городских соревнований) до 1500 гривен (1-е место в командном зачете всеукраинских турниров).

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Комментарии к статье «В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований»

На прошлой сессии Славянский горсовет увеличил нормы денежных выплат, которые полагаются участникам спортивных соревнований.

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