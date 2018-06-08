Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»

Напомним, что всего на участие в программе славянцы подали 36 заявок, которые рассматривались координационным советом и согласовывались с профильными службами и предприятиями. На данном этапе 8 соискателей отсеялись. Из них 3 заявки исключили из перечня ввиду несоответствия условиям конкурса. Еще 5 проектов не прошли экспертизу. К ним относятся оборудование 4 остановочных пунктов защитными столбиками, размещение биотуалета в сквере «Мечта», стерилизация бездомных животных, ремонт лавочек на Соборной площади и установка лежачего полицейского на ул. О. Тихого. Остальные 28 заявок допущены к участию в программе, предполагающей финансирование за счет городского бюджета.

На текущий момент идет подготовка к презентации проектов-соискателей, которая будет проходить на протяжении 3 дней в большом зале исполкома. Начало презентаций – 10:00. Координационный совет «Бюджета участия Славянска» приглашает всех горожан посетить мероприятие и познакомиться с разработками земляков, чтобы определиться при последующем голосовании за тот или иной проект. Более подробный график презентаций размещен на странице группы «Бюджет участия города Славянска» в социальной сети «Фейсбук».