В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%

За первые три месяца 2018 года в городской бюджет Славянска поступило около 350 млн гривен. Это на 5,1% больше, чем предусмотрено годовым планом, и почти на 20% больше, чем за такой же период прошлого года.

Большую часть доходов Славянску обеспечили межбюджетные трансферты. Из государственного, областного и других бюджетов местная казна получила в качестве субвенций и дотаций 243,6 млн гривен.

Остальную сумму город заработал самостоятельно. Большая ее часть, а именно 98,3 миллиона гривен, зачислена в общий фонд. Сумма эта на 23% превышает план I квартала. Если сравнивать с прошлым годом, то она увеличилась на 30,5%, или почти на 23 млн гривен. Рост наблюдается по всем видам поступлений, кроме акцизного сбора и налога на прибыль коммунальных предприятий.

Первое место по величине поступлений в городскую казну традиционно занимает налог с доходов физических лиц. На втором месте с большим отрывом значатся местные налоги и сборы, на третьем - акцизный налог

НДФЛ

Налог с доходов физлиц обеспечил наполнение 70% доходной части бюджета, что в денежном выражении составляет 68,7 млн гривен. Благодаря увеличению размера фонда оплаты труда, эта сумма на 31,1% превысила плановую и почти на 45%, или на 21,1 миллиона, - прошлогодний показатель.

Больше всего увеличила выплаты подоходного налога Донецкая дирекция «Укрпочты». В связи с тем, что с 2018 года в бюджет Славянска были перенаправлены отчисления с трех структурных подразделений этого предприятия, поступления увеличились в 9,2 раза, или на 2,7 млн гривен.

Кроме того, в 2018 году местный бюджет стал получать НДФЛ от 95 новых плательщиков, которые перечислили, в общей сложности, 1,7 млн гривен. Вместе с тем, две компании отчисления подоходного налога уменьшили. Филиал организации «Человек в беде» сократил их на 282,1 тысячи, а частное ЧП «Парус» снизило выплаты на 213 тысяч гривен.

Задолженность в бюджет по НДФЛ составила 5,6 млн гривен. С начала года она сократилась, но несущественно – всего на 67 тысяч. Наиболее крупными должниками являются ДП СКРЦ «Славянский курорт» (за ним числится 2,8 млн гривен), ЧАО «Бетонмаш» (1,6 млн) и подразделение «Укрпрофздравницы» – Славянская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (262,2 тыс. гривен).

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Местные налоги и сборы обеспечили 22,5% всех поступлений, или 22,1 млн гривен. Эта сумма оказалась на 10% выше плана и на 18,2% больше, чем в прошлом году.

Единый налог принес казне 14,3 млн гривен. Благодаря увеличению минимальной зарплаты, отчисления, по сравнению с прошлым годом, выросли на 3,5 миллиона.

Налога на недвижимость поступило 367,6 тыс. грн. По сравнению с 1 кварталом 2017-го, сумма выросла в 2,4 раза - за счет увеличения платы за нежилые объекты.

В качестве платы за землю бюджет получил 7,3 млн гривен, транспортного налога – 21 тысячу, туристического сбора - 7,6 тыс.

С начала года задолженность в бюджет по местным налогам увеличилась на 1,4 млн гривен и достигла 19-ти миллионов. Больше всего долгов у «Славянского курорта» (2,5 млн), ГП «Укрэкоресурсы» (2,3 млн), заводов «Славтяжмаш» и «Торэласт» (1,6 и 1,4 млн соответственно).

АКЦИЗ

Акцизный налог принес в казну 5,3 млн гривен. По сравнению с 2017 годом, поступления от него уменьшились почти на четверть. Показатель ухудшился по причине прекращения розничной торговли упомянутым выше предприятием «Парус».

Задолженность по уплате акцизного сбора субъектами хозяйствования с начала года выросла на 20 тысяч и составила 57,2 тысячи гривен.

СПЕЦФОНД И БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

В специальный фонд городского бюджета поступило 7,6 млн гривен. Большую его часть обеспечили доходы бюджетных учреждений (плата за предоставленные услуги, поступления от хозяйственной деятельности и прочее), которые принесли казне 6,6 млн гривен.

Экологического налога получено 65 тысяч гривен, а задолженность плательщиков по нему составила 317 тысяч.

В бюджет развития поступило почти 800 тысяч гривен, в основном за счет продажи земли - на сумму 770 тысяч.

РАСХОДЫ

Величина бюджетных затрат в отчетном периоде составила 331,8 млн гривен. Львиная доля средств - 94% (с учетом трансфертов) израсходована на социальные нужды.

Больше половины расходов пошло на социальную защиту и социальное обеспечение. Субсидии, льготы, выплата пособий и прочее обошлись бюджету в 186 млн гривен. На содержание и мероприятия в системе образования потрачено 71,3 млн гривен (22% от общего фонда бюджета), здравоохранения – 43,3 млн (13,3%). На культуру, физкультуру и спорт пошло меньше 1% – 2,5 и 2,2 млн соответственно.

Расходы на социально защищенные статьи - оплату труда работников бюджетной сферы, энергоносители, питание и медикаменты для пациентов медучреждений – составили почти 30% общего фонда бюджета, или 91,8 млн гривен. Коммунальное хозяйство профинансировано на 5,6 млн грн.