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Праздник удался

Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»

Светлана Вьюниченко
31 мая 2018 Просмотров: 537 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На сегодняшний день выдачей справок занимаются 14 сотрудников и начальник центра. Сотрудники ЦПАУ в день могут принять максимум 350-400 человек.

На протяжении мая второй этаж славянского исполкома бурлил от наплыва посетителей. Как оказалось, здесь Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) выдавал справки о составе семьи. Этот документ необходим для назначения субсидий.

Как рассказали в славянском управлении соцзащиты населения, назначение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг регламентируется положением «О порядке назначения жилищных субсидий», утвержденным постановлением Кабмина № 848 от 21.10.1995 года. В апреле года нынешнего в положение были внесены изменения. Теперь субсидия назначается дважды в год - в мае и октябре. Как гласит пункт 14 этого документа, органы местного самоуправления в пятидневный срок со дня получения запроса от УСЗН должны предоставить в управление сведения о лицах, зарегистрированных по тому или иному адресу. 

С многоэтажной застройкой проблем не возникло: необходимую справку в УСЗН предоставили обслуживающие дома организации - жэки и ОСМД. Задача передать сведения о жителях частного сектора возлагалась на ЦПАУ. Но актуальной информацией такого плана центр не обладал. Поэтому было принято решение о том, что за справкой людям придется обращаться в ЦПАУ лично. 

Как объяснили чиновники, прием граждан должен был вестись по заранее составленному графику. Жители частного сектора получили приглашения, где был указан день и час, когда им следовало явиться в ЦПАУ за справкой. По мнению чиновников, если бы график соблюдался, очередей удалось бы избежать, несмотря на то, что сотрудникам центра предстояло выдать более 10 тысяч справок о составе семьи. 

Однако, как это часто бывает, строгая очередность сразу стала делом желанным, но невыполнимым.  

В итоге второй этаж исполкома, где временно разместился ЦПАУ, заполняется людьми с самого утра. Но на самом деле пожилые граждане (а именно они в основном ходят за вожделенной справкой) приходят гораздо раньше, до открытия госучреждения, и мужественно стоят под дверью. 

- Мы заняли очередь еще до открытия исполкома. Собираемся на улице, - рассказывает Елена Петровна Власикова, жительница района «Варшава». - Но не факт, что сможем пройти и получить справку именно сегодня. 

Пенсионерка соглашается, что получила приглашение на определенный день. Однако тогда она прийти не смогла по объективным причинам. Поскольку непредвиденные ситуации возникли у многих, очередь постоянно сдвигается.

Под кабинетами второго этажа ругают правительство, местную власть, погоду. Особенно нервничают те, кто пришел в назначенные день и час, но попал в «живую очередь». Сотрудники исполкома признаются, что сначала пробовали «регулировать процесс», объясняя, что приглашение выписано на другой день и приходить нужно в назначенное время, а не когда удобно. Но потом сдались. 

Иногда за справками приходят и те жители города, которым делать этого не следовало. Например, Вера Юрьевна, жительница пятиэтажки в мкр-не Артема, признается, что «поддалась общему ажиотажу». Все ее подруги получили такие справки, и она решила, что без этого документа субсидии ее семье не видать. О том, что все необходимые сведения в УСЗН передал ее жэк, женщина узнала уже на приеме специалиста. 

Сотрудники ЦПАУ объясняют, что в день могут принять максимум 350-400 человек. На сегодняшний день выдачей справок занимаются 14 сотрудников и начальник центра. Увеличить это количество, по их словам, не представляется возможным, поскольку администратор должен иметь допуск к работе с персональными данными. 

В УСЗН признаются, что даже если кто-то не успеет получить справку и принесет ее позже 31 мая, ее все равно возьмут. Хотя, согласно букве закона, она должна быть выписана до начала июня. Более того, как объяснила начальник управления Елена Алехина, в настоящее время решается вопрос о предоставлении справок о зарегистрированных лицах без их личного обращения - по данным, имеющимся в ЦПАУ. Ведь согласно законодательству, такие справки людям придется получать дважды в год - перед каждым назначением субсидии. 

Пока же у славянцев есть два варианта. Они могут оставить справку в ЦПАУ (и тогда  документ передадут по назначению сотрудники центра) или лично принести ее в управление. В любом случае на назначение субсидии это не повлияет, объясняет замначальника УСЗН Екатерина Пасечник. 

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Комментарии к статье «Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»»

На протяжении мая второй этаж славянского исполкома бурлил от наплыва посетителей. Как оказалось, здесь Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) выдавал справки о составе семьи. Этот документ необходим для назначения субсидий.

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