Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска

|31 мая 2018
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На очередном заседании исполкома начальник Славянского УСЗН Елена Алехина подвела итоги работы управления по назначению субсидий в минувшем отопительном сезоне.
В общей сложности, жилищные субсидии получали почти 26,8 тысячи семей, подавляющее большинство которых проживают в Славянске и лишь 360 – в Святогорске. Впервые за назначением субсидий в прошлом году обратились 1450 человек.
В количественном разрезе контингент получателей выглядит следующим образом: 8 тысяч семей состоят из трех человек, 8,1 тыс. – из двух, еще 10,6 тысячи граждан проживают одни. Несложно подсчитать, что общее количество получателей субсидий, исходя из приведенных цифр, составляет свыше 50 тысяч человек, что эквивалентно половине населения Славянска.
При этом государственную помощь получали 167 семей вынужденных переселенцев, которые арендуют жилье.
Сумма компенсаций, начисленных коммунальным предприятиям за предоставленные получателям субсидий коммунальные услуги, составила 263,7 млн. гривен. Эти средства были получены в качестве субвенции из государственного бюджета.
В прошлом году была впервые проведена монетизация остатков субсидий, неиспользованных получателями за газ и электроэнергию для отопления. Таких семей оказалось 4 тысячи, им было выплачено 2,6 млн гривен компенсаций.
Между тем, как выяснилось, не все получатели субсидий указали в декларациях достоверные данные, о чем инспекторам УСЗН стало известно в ходе проверок.
76 заявителей скрыли от органов соцзащиты приобретение автомобиля, а 54 – покупку жилья стоимостью более 50 тысяч гривен. Еще 65 семей оказались зарегистрированы по двум адресам. В итоге им пришлось вернуть начисленные субсидии на общую сумму 27 тысяч грн.
Кроме того, 2 тысячам человек было отказано в назначении субсидий в связи с задолженностью по оплате коммунальных услуг.
Также Елена Алехина проинформировала об основных положениях нового порядка назначения субсидий, который был утвержден апрельским постановлением Кабмина.
Так, если раньше субсидия назначалась один раз в году – в мае, а затем в октябре выполнялся ее автоматический перерасчет, - то теперь заявителям придется обращаться УСЗН дважды в год. Кроме того, отныне правила назначения госпомощи полностью изменены: к примеру, если муж и жена проживают по разным адресам, то теперь для получения субсидии необходимо указывать доходы обоих.
Также будет отказано в субсидии тем семьям, в составе которых имеются родственники, которые работают за границей.
«В связи с введением новых правил примерно 63% семей обязаны вновь обратиться в управление соцзащиты и предоставить новое заявление и декларацию», - говорит начальник УСЗН.
В свою очередь, для назначения субсидии или отказа в ней специалистам управления будет необходимо в кратчайшие сроки обработать 27 тысяч заявлений, после чего сообщить заявителям о результатах. «В сроки, которые указаны в постановлении, сделать это очень тяжело. Но мы будем трудиться и в выходные, продлевать время работы, чтобы назначить субсидии всем, кто имеет на это право», - подчеркнула Елена Алехина.
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Комментарии к статье «Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска»
На очередном заседании исполкома начальник Славянского УСЗН Елена Алехина подвела итоги работы управления по назначению субсидий в минувшем отопительном сезоне.