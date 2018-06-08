 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Праздник удался

Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска

Антон Скворцов
31 мая 2018 Просмотров: 430 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По словам начальника УСЗН Елены Алехиной, чтобы уложиться в сроки назначения субсидий по новым правилам, утвержденным апрельским постановлением Кабмина, сотрудникам управления придется работать как сверхурочно, так и в выходные.

На очередном заседании исполкома начальник Славянского УСЗН Елена Алехина подвела итоги работы управления по назначению субсидий в минувшем отопительном сезоне. 

ПОМОЩЬ ПОЛУЧАЛИ 50 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

В общей сложности, жилищные субсидии получали почти 26,8 тысячи семей, подавляющее большинство которых проживают в Славянске и лишь 360 – в Святогорске. Впервые за назначением субсидий в прошлом году обратились 1450 человек. 

В количественном разрезе контингент получателей выглядит следующим образом: 8 тысяч семей состоят из трех человек, 8,1 тыс. – из двух, еще 10,6 тысячи граждан проживают одни. Несложно подсчитать, что общее количество получателей субсидий, исходя из приведенных цифр, составляет свыше 50 тысяч человек, что эквивалентно половине населения Славянска. 

При этом государственную помощь получали 167 семей вынужденных переселенцев, которые арендуют жилье. 

Сумма компенсаций, начисленных коммунальным предприятиям за предоставленные получателям субсидий коммунальные услуги, составила 263,7 млн. гривен. Эти средства были получены в качестве субвенции из государственного бюджета.  

В прошлом году была впервые проведена монетизация остатков субсидий, неиспользованных получателями за газ и электроэнергию для отопления. Таких семей оказалось 4 тысячи, им было выплачено 2,6 млн гривен компенсаций. 

Между тем, как выяснилось, не все получатели субсидий указали в декларациях достоверные данные, о чем инспекторам УСЗН стало известно в ходе проверок. 

76 заявителей скрыли от органов соцзащиты приобретение автомобиля, а 54 – покупку жилья стоимостью более 50 тысяч гривен. Еще 65 семей оказались зарегистрированы по двум адресам. В итоге им пришлось вернуть начисленные субсидии на общую сумму 27 тысяч грн. 

Кроме того, 2 тысячам человек было отказано в назначении субсидий в связи с задолженностью по оплате коммунальных услуг. 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

Также Елена Алехина проинформировала об основных положениях нового порядка назначения субсидий, который был утвержден апрельским постановлением Кабмина. 

Так, если раньше субсидия назначалась один раз в году – в мае, а затем в октябре выполнялся ее автоматический перерасчет, - то теперь заявителям придется обращаться УСЗН дважды в год. Кроме того, отныне правила назначения госпомощи полностью изменены: к примеру, если муж и жена проживают по разным адресам, то теперь для получения субсидии необходимо указывать доходы обоих. 

Также будет отказано в субсидии тем семьям, в составе которых имеются родственники, которые работают за границей. 

«В связи с введением новых правил примерно 63% семей обязаны вновь обратиться в управление соцзащиты и предоставить новое заявление и декларацию», - говорит начальник УСЗН. 

В свою очередь, для назначения субсидии или отказа в ней специалистам управления будет необходимо в кратчайшие сроки обработать 27 тысяч заявлений, после чего сообщить заявителям о результатах. «В сроки, которые указаны в постановлении, сделать это очень тяжело. Но мы будем трудиться и в выходные, продлевать время работы, чтобы назначить субсидии всем, кто имеет на это право», - подчеркнула Елена Алехина. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

Также в разделе

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

— 8 июня 2018 —

«Остановить коммунальный беспредел» - с таким намерением жители Славянска собрались на центральной площади города 31 мая. Здесь прошел митинг против повышения коммунальных тарифов.  Его итогом стала резолюция о моратории на повышение стоимости обслуживание жилья, которую подписали более 500 горожан.

Читать далее ⇒

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

— 8 июня 2018 —

Процедура по определению проектов, допущенных к участию в программе «Бюджет участия Славянска» перешла в завершающую фазу. С 4 по 6 июня в большом зале исполкома авторы проектов презентовали свои разработки координационному совету и журналистам местных СМИ.

Читать далее ⇒

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

— 8 июня 2018 —

В ночь с 30 на 31 мая жители Славкурорта и Карповки остались без электричества из-за долгов "Укрпрофздравницы" перед областной энергоснабжающей компанией. Возмущенные граждане пришли в местное представительство ДТЭК, чтобы потребовать разъяснений.

Читать далее ⇒

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

— 6 июня 2018 —

В связи с изменением правил назначения субсидий начальник УСЗН Елена Алехина (на фото) напомнила, кому необходимо заново подавать заявление и декларацию.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска»

На очередном заседании исполкома начальник Славянского УСЗН Елена Алехина подвела итоги работы управления по назначению субсидий в минувшем отопительном сезоне. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Трубки мира

Плоди и размножай

Как провожают пароходы

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 июня 2018

У Нели Штепы - новая коллегия судей

Как будет выглядеть пляж «У соленых озер»

Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»

Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска

Суд принял к рассмотрению иск против Василия Хоменко

В общежитии на Учительской заработал новый лифт

Еще один пособник боевиков начал сотрудничать со следствием

Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

Пострадали все: ДТЭК отключил электроэнергию мкр-ну Славкурорт

Праздник удался

7 июня 2018

В Славянске впервые прошел фестиваль семьи

Трубки мира

Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев

Скоро в Славянске появятся три новых мурала

Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»

Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»

Починить нельзя выбрасывать

«Палермо» - самое лучшее кафе в Славянске, потому что здесь любят детей», - считают участницы «Мини-мисс Славянск»

6 июня 2018

«Мини-мисс Славянск-2018» зовут Ульяна Балан

«Лесная сказка» готова к работе

Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт

Кому нужно заново сдавать документы на субсидию

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

В славянском УЖКХ новый начальник

Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом

Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

Покер Дудника и лидерство «Сапфира»

В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»

Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Семь наград славянских «вольников»

4 июня 2018

Особенности игрового раздела в казино НетГейм

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top