Почему славянцам перестали приходить единые квитанции

Попытка внедрения в Славянске единой квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг, предпринятая управлением ЖКХ в начале года, пока не увенчалась успехом.

Жители многоквартирных домов получили их всего дважды. В первый раз платежка объединила счета за воду, обслуживание жилья и вывоз мусора. Во второй раз к ним прибавился счет за домофон. А в следующем месяце люди опять доставали из почтовых ящиков квитанции привычного образца, которые каждое коммунальное предприятие подготовило в отдельности.

С чем связан возврат к прежнему формату документальных взаимоотношений между получателями и поставщиками услуг, мы поинтересовались у начальника УЖКХ Андрея Секлецова. Он объяснил, что причиной стала позиция предприятий областного подчинения, с которыми не удалось достичь договоренности о предоставлении данных для единой квитанции. Речь идет о РЭСе, «Славянсктеплосети» и управлении газового хозяйства. В связи с этим тиражирование платежек было решено приостановить.

Впрочем, УЖКХ не оставляет попыток добиться положительного результата: организациям направлены письма с просьбой дать официальный ответ с обоснованием причин отказа.

«Единая квитанция удобна. Но чтобы ее делать, мы должны понимать, что все предприятия, которые есть в городе, будут участвовать в этом проекте. Поэтому мы постараемся их убедить», - подытожил Андрей Секлецов.