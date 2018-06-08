Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»

|8 июня 2018
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Процедура по определению проектов, допущенных к участию в программе «Бюджет участия Славянска» перешла в завершающую фазу. С 4 по 6 июня в большом зале исполкома авторы проектов презентовали свои разработки координационному совету и журналистам местных СМИ.
Необходимо сказать, что во время предварительного отбора вместе с разработчиками проектов и профильными коммунальными службами члены координационного совета побывали на всех заявленных на конкурс локациях. 8 проектов на этой стадии отсеялись, трое соискателей решили воспользоваться правом на апелляцию и их включили в список финальной презентации. Дополнительная польза от этого 3-дневного мероприятия, как говорят организаторы, заключается в популяризации программы «Бюджет участия» через масс-медиа и стимулировании авторов проявлять креатив при самостоятельной работе по привлечению к своему проекту единомышленников. Ведь после того, как будет определен окончательный список соискателей, им придется разворачивать информационную кампанию среди жителей тех микрорайонов, в которых инициаторы хотят реализовать свою задумку. Как пообещала председатель координационного совета Ольга Алтунина, для обучения этой премудрости будет организован специальный тренинг.
Сейчас в программе наступает, пожалуй, самый интригующий момент – сбор голосов. Официально он стартует с 18 июня и будет продолжаться до 6 июля. Результаты голосования определят несколько проектов, которые городское руководство обязуется реализовать в Славянске до конца текущего года, на что в местном бюджете предусмотрено полмиллиона гривен. Максимальный финансовый порог для одного проекта определен в сумме 150 тыс. грн.
Напомним, что голосование за проекты будет в двух форматах: электронном и бумажном. В первом случае желающие проголосовать смогут сделать это на сайте городского совета в разделе «Бюджет участия города Славянска», где размещена специальная электронная форма. Здесь же будут размещены и проекты-соискатели с присвоенными им конкурсными номерами. Во втором варианте можно проголосовать письменно, для чего необходимо обратиться в отдел внутренней политики Славянского исполкома. Вопрос о мобильных пунктах голосования еще окончательно не решен. Обращаем внимание, что к голосованию допускаются только совершеннолетние жители города, которые могут подтвердить свое проживание в Славянске.
Инициаторы внедрения программы «Бюджет участия» приглашают всех горожан включаться в процесс совместного преобразования родного города в благоустроенный и удобный для жизни населенный пункт.
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• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
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Комментарии к статье «Через несколько дней начнется голосование по «Бюджету участия»»
Процедура по определению проектов, допущенных к участию в программе «Бюджет участия Славянска» перешла в завершающую фазу. С 4 по 6 июня в большом зале исполкома авторы проектов презентовали свои разработки координационному совету и журналистам местных СМИ.