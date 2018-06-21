«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Об этом сообщил гендиректор предприятия Андрей Кийко (на фото), комментируя жалобу на несоответствия начислений, которые в своих квитанциях печатает водоканал, реальному потреблению услуги абонентами.

По его словам, во избежание расхождений жителям города следует каждый месяц сообщать в водоканал фактические показания приборов учета. Однако подавляющее большинство абонентов предпочитают этого не делать, ввиду чего водоканал вынужден руководствоваться теоретическими цифрами, взятыми по результатам среднего потребления за предыдущие месяцы. Если человек не согласен с таким положением вещей, он может обратиться в абонентный стол для перерасчета. Передать показания можно, к примеру, с помощью «Личного кабинета» на сайте предприятия, либо принести в водоканал листочек бумаги с написанными на нем цифрами. По всей видимости, второй способ рассчитан на людей особо сознательных, поэтому надеяться на него особо не приходится. Поэтому и зашла речь о специальных ящичках в подъездах.

Директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко уверяет, что со временем ящички для сбора показаний водомеров появятся в каждом подъезде.

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