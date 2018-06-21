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Фотофакт

Неэстетично и небезопасно

«Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний

Антон Скворцов
21 июня 2018 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чтобы сделать картину потребления воды населением более ясной, руководство «Славгорводоканала» намерено развесить в многоэтажках специальные ящички для передачи показаний приборов учета.

Об этом сообщил гендиректор предприятия Андрей Кийко (на фото), комментируя жалобу на несоответствия начислений, которые в своих квитанциях печатает водоканал, реальному потреблению услуги абонентами.  

По его словам, во избежание расхождений жителям города следует каждый месяц сообщать в водоканал фактические показания приборов учета. Однако подавляющее большинство абонентов предпочитают этого не делать, ввиду чего водоканал вынужден руководствоваться теоретическими цифрами, взятыми по результатам среднего потребления за предыдущие месяцы. Если человек не согласен с таким положением вещей, он может обратиться в абонентный стол для перерасчета. Передать показания можно, к примеру, с помощью «Личного кабинета» на сайте предприятия, либо принести в водоканал листочек бумаги с написанными на нем цифрами. По всей видимости, второй способ рассчитан на людей особо сознательных, поэтому надеяться на него особо не приходится. Поэтому и зашла речь о специальных ящичках в подъездах. 

Директор КП «Славгорводоканал» Андрей Кийко уверяет, что со временем ящички для сбора показаний водомеров появятся в каждом подъезде.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За прошлую неделю силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» ликвидированы 33 порыва и утечки на водопроводных сетях и столько же засоров канализации. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 28,5 тысячи кубометров. 22,3 тыс. м3 Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 6,2 тысячи – с собственной фильтровальной станции. 
  • По информации ГСЧС, на территории Славянска произошло 7 пожаров,  5 из которых - на открытой территории. Погибших и пострадавших нет. 
  • За 5 месяцев 2018 года силами КП «Наружное освещение» ликвидировано 650 сухостойных и аварийных деревьев (без учета кронированных тополей). Для сравнения: в прошлом году на территории города было спилено 308 деревьев, отживших свой срок.  
  • Начальник СТрУ Сергей Иванченко поблагодарил жителей домов, расположенных в районе ООШ №8, и патрульную полицию, с помощью которых удалось предотвратить очередное хищение контактной сети. Злоумышленники срезали 75 метров провода, однако благодаря бдительности первых и оперативности вторых, унести его не успели.

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Комментарии к статье ««Славгорводоканал» обещает развесить в подъездах ящики для показаний»

Чтобы сделать картину потребления воды населением более ясной, руководство «Славгорводоканала» намерено развесить в многоэтажках специальные ящички для передачи показаний приборов учета.

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