Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен

|25 июля 2018
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Мэр Славянска собирается судиться с клеветниками. Такое заявление городской голова Вадим Лях сделал 19 июля, после внеочередной сессии горсовета. Конфликтной ситуации предшествовал целый ряд эпизодов.
Заявление Вадима Ляха прозвучало после того, как на исполкоме, где произошло утверждение новых тарифов на услуги жэков, экс-мэр Славянска Олег Зонтов сообщил о выделенных Кабинетом министров 52 млн грн, предназначенных для реконструкции городской системы водоснабжения и водоотведения. По мнению Зонтова, деньги были «зарыты в землю». Такую информацию нынешний городской голова назвал недостоверной и публично обратился к оппоненту с предложением опубликовать упомянутый документ. В противном случае на Зонтова подадут в суд за клевету. С этого момента развитие темы перешло в режим обсуждения в социальных сетях.
Уже на следующий день Олег Зонтов разместил на своей странице в «Фейсбук» текст письма, полученного им в ответ на тематический запрос. Документ подписан заместителем начальника Департамента жизнеобеспечения и жилищной политики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Токаревым. В нем говорится, что «в соответствии с распоряжением председателя Донецкой ОВГА от 4 июля 2016 года об утверждении списка объектов и мероприятий, на которые будут использованы остатки средств местных бюджетов, на 21 объекте водопроводно-канализационного хозяйства г. Славянска проведены работы по капитальному ремонту на сумму 52,5 млн грн». Публикация документа породила новые вопросы – что это за объекты и приняты ли они в эксплуатацию?
Как следует из заявления генерального директора КП «Славгорводоканал» Андрея Кийко, никаких внешних дотаций на ремонт сетей ни в городской бюджет, ни на счета предприятия не поступало. Единственный объект, который город принял у области, представляет собой электронный документ – «Гидравлическая модель системы централизованного водоснабжения г. Славянска», на общую сумму 600 тыс. грн. Аналогичное сообщение появилось и на официальном сайте горводоканала. Кроме того, здесь указывается, что на весь комплекс работ по реконструкции обслуживаемой предприятием системы требуется не полмиллиарда гривен, а 1,1 млрд.
Таким образом, ситуация не только не прояснилась, а, по нашему мнению, запуталась еще больше. Ведь со сменой главы облгосадминистрации «найти концы» по озвученным деньгам будет гораздо сложнее. Журналисты «ТВ плюс» продолжают следить за развитием событий.
Что касается судебной тяжбы против Олега Зонтова, то таковой Вадим Лях, по его словам, не ограничится. Комментируя тему, он сказал, что отныне намерен подавать в суд на всех активистов, предъявляющих ему необоснованные обвинения в растрате бюджетных средств или других злоупотреблениях служебным положением. В связи с этим стоит вспомнить, что за последние два года мэр проиграл общественникам более 11 судов.
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• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
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• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
• Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
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Комментарии к статье «Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен»
Мэр Славянска собирается судиться с клеветниками. Такое заявление городской голова Вадим Лях сделал 19 июля, после внеочередной сессии горсовета. Конфликтной ситуации предшествовал целый ряд эпизодов.