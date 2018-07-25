Почему сотрудникам горводоканала не идет трудовой стаж и не начисляют субсидии

ДТЭК пригрозил славянскому горводоканалу отключением электроэнергии за долги. Об этом на аппаратном совещании 24 июля сообщил директор предприятия Андрей Кийко.

По его словам, задолженность составляет 900 тыс. грн. И это ровно столько, сколько не перечислило государство по субсидиям.

Возможный «конец света» - не единственная проблема «Славянскгорводоканала». Сотрудники предприятия не могут получить субсидии, больничные листы и другие социальные выплаты, у них не идет производственный стаж из-за того, что водоканал имеет большую задолженность по единому соцвзносу.

Как рассказал Андрей Кийко, задолженность образовалась в 2011-2015 годах и составляет 2 млн грн. Кроме того, на нее набежало 1,5 млн грн штрафов.

- Начиная с 2016 года, мы аккуратно платим единый соцвзнос. Но все выплаты налоговая отправляет на погашение долга. Таким образом создается текущая задолженность. Из-за этого страдают все работники, и я в том числе, - объяснил руководитель водоканала.

Со слов Кийко, с этой проблемой он бьется полгода. Однако на аппаратке тему поднял не он, а жительница города, чьи родители являются пенсионерами горводоканала и не могут оформить субсидию.

Еще один вопрос, касающийся работы водоканала, озвучила председатель комитета микрорайона Целинный. Как выяснилось, здесь, на ул. Челюскинцев почти месяц по дороге течет питьевая вода (на фото). У людей затопило огороды, образовалось озеро, постепенно превращающееся в болото. Зато в кранах воды нет на протяжении 10 дней.

Для организации подвоза, как рассказал Андрей Кийко, органы самоуправления должны были обратиться в диспетчерскую водоканала. Выступление на аппаратном совещании директор предприятия счел именно таким обращением.