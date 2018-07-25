Для оценивания жилья введут коэффициенты

Директор БТИ Валерий Бондаренко (на фото) предупредил о том, что услуги предприятия по оценке жилья и сами нормы оценки могут существенно возрасти.

Одной из причин Бондаренко назвал получение новых электронных ключей для работы с госреестром. Кроме того, правительство намерено ввести территориальные коэффициенты оценки жилья.

После этого сотрудники БТИ уже не смогут оценивать дом или квартиру, исходя из ее реального состояния. В любом случае сумма будет умножаться на территориальный коэффициент. По мнению Валерия Бондаренко, это увеличит стоимость в 3-4 раза.

- На эти грабли мы уже наступали в 2013 году, но тогда оценщикам удалось доказать несостоятельность таких нововведений. Как будет теперь, покажет время, - говорит директор бюро технической инвентаризации.