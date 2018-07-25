Вопросы без ответов

Как объяснил представляющий их интересы председатель общественного совета Андрей Федорченко (на фото), люди долгое время не могут попасть на прием к новому заместителю городского головы Андрею Секлецову. Предметом разговора должен стать вопрос оформления субсидий.

Как оказалось, жильцы общежития могут оформить субсидию лишь на услуги горводоканала. Остальные договоры заключены с собственником здания. Он же, со слов Федорченко, заявляет, что никаких договоров не заключал.

Несмотря на присутствие людей, узнать, когда же состоится встреча с Секлецовым, не удалось. Он предложил «сначала звонить».

Также не удалось выяснить, когда будет возвращено в коммунальную собственность города помещение на ул. Батюка, 21/83. По словам Секлецова, управление коммунальной собственности готовит по этому поводу иск в суд. Начальник управления не смогла ответить, когда он будет готов. По ее словам, этим занимается юридическое управление.