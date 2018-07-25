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Фотофакт

Дорожное покрытие

Вопросы без ответов

Светлана Вьюниченко
25 июля 2018 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На аппаратное совещание пришла инициативная группа жильцов общежития, расположенного на ул. Батюка, 8А.

Как объяснил представляющий их интересы председатель общественного совета Андрей Федорченко (на фото), люди долгое время не могут попасть на прием к новому заместителю городского головы Андрею Секлецову. Предметом разговора должен стать вопрос оформления субсидий.

Как оказалось, жильцы общежития могут оформить субсидию лишь на услуги горводоканала. Остальные договоры заключены с собственником здания. Он же, со слов Федорченко, заявляет, что никаких договоров не заключал.

Несмотря на присутствие людей, узнать, когда же состоится встреча с Секлецовым, не удалось. Он предложил «сначала звонить».

Также не удалось выяснить, когда будет возвращено в коммунальную собственность города помещение на ул. Батюка, 21/83. По словам Секлецова, управление коммунальной собственности готовит по этому поводу иск в суд. Начальник управления не смогла ответить, когда он будет готов. По ее словам, этим занимается юридическое управление.

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Комментарии к статье «Вопросы без ответов»

На аппаратное совещание пришла инициативная группа жильцов общежития, расположенного на ул. Батюка, 8А.

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