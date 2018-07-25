Почему задерживают выплату пенсий

Задержка пенсий в июле стала предметом волнений пожилых славянцев и темой обсуждения для остальных жителей города. Задерживать выплаты начали во второй половине месяца. До 19 числа все получили пенсию в положенный срок.

Начальник славянского управления пенсионного фонда Елена Литвиненко на аппаратном совещании объяснила задержку выходными днями.

В целом, как выяснилось, закон не регулирует выдачу пенсий «день в день». Главное, чтобы выплаты поступили до 25 числа. Однако сделать это вряд ли удастся. Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает, что «смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса». Тем не менее, Фонд обещает, что в текущем месяце все выплаты будут обеспечены в полном объеме.

Отметим, что только 24 июля по стране было направлено на выплату пенсий 17 млрд грн.