Почему задерживают выплату пенсий

|25 июля 2018
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Задержка пенсий в июле стала предметом волнений пожилых славянцев и темой обсуждения для остальных жителей города. Задерживать выплаты начали во второй половине месяца. До 19 числа все получили пенсию в положенный срок.
Начальник славянского управления пенсионного фонда Елена Литвиненко на аппаратном совещании объяснила задержку выходными днями.
В целом, как выяснилось, закон не регулирует выдачу пенсий «день в день». Главное, чтобы выплаты поступили до 25 числа. Однако сделать это вряд ли удастся. Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает, что «смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса». Тем не менее, Фонд обещает, что в текущем месяце все выплаты будут обеспечены в полном объеме.
Отметим, что только 24 июля по стране было направлено на выплату пенсий 17 млрд грн.
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• Лях VS Зонтов: куда делись 52 миллиона гривен
• Каждый четвертый житель Славянска считает военные действия «бизнесом олигархов»
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• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
• Открылось онлайн-казино и новый игровой клуб в Украине
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
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Комментарии к статье «Почему задерживают выплату пенсий»
Задержка пенсий в июле стала предметом волнений пожилых славянцев и темой обсуждения для остальных жителей города. Задерживать выплаты начали во второй половине месяца. До 19 числа все получили пенсию в положенный срок.