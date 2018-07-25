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Фотофакт

Дорожное покрытие

Почему задерживают выплату пенсий

Светлана Вьюниченко
25 июля 2018 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Задержка пенсий в июле стала предметом волнений пожилых славянцев и темой  обсуждения для остальных жителей города. Задерживать выплаты начали во второй половине месяца. До 19 числа все получили пенсию в положенный срок.

Начальник славянского управления пенсионного фонда Елена Литвиненко на аппаратном совещании объяснила задержку выходными днями. 

В целом, как выяснилось, закон не регулирует выдачу пенсий «день в день». Главное, чтобы выплаты поступили до 25 числа. Однако сделать это вряд ли удастся. Пресс-служба Пенсионного фонда Украины сообщает, что «смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса». Тем не менее, Фонд обещает, что в текущем месяце все выплаты будут обеспечены в полном объеме. 

Отметим, что только 24 июля по стране было направлено на выплату пенсий 17 млрд грн.

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Комментарии к статье «Почему задерживают выплату пенсий»

Задержка пенсий в июле стала предметом волнений пожилых славянцев и темой  обсуждения для остальных жителей города. Задерживать выплаты начали во второй половине месяца. До 19 числа все получили пенсию в положенный срок.

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