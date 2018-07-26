«Донбассэнерго» теперь принадлежит Максиму Ефимову

Бизнесмен и депутат Верховной Рады от БПП Максим Ефимов, баллотировавшийся в парламент от Краматорска, купил контрольный пакет акций энергогенерирующей компании ПАО «Донбассэнерго». «Донбассэнерго» владеет Славянской ТЭС и Старобешевской ТЭС, которая находится на оккупированной территории.

«В целом это правда», - так прокомментировал ситуацию с покупкой народный избранник.

В феврале нынешнего года пакет акций «Донбассэнерго» был продан на аукционе за 432 тыс. грн.

До этого приобретения ключевым активом Ефимова в Украине был завод «Энергомашспецсталь», расположенный в Краматорске. Он контролирует его в ситуативном партнерстве с российской государственной группой «Росатом».

Максим Ефимов владеет также ООО «Фурлендер Виндтехнолоджи» (производитель ветроустановок) и акциями ряда других машиностроительных предприятий в Краматорске.

Отметим, что 60,7% акций «Донбассэнерго» принадлежит ЧАО «Энергоинвест Холдинг». Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывались бизнесмены Роберт Бенш и Андреас Церни. Настоящее имя Церни - Андрей Черный. Он является выходцем из Украины и на энергетическом рынке воспринимается в роли воспитанника хозяина шахты им. Засядько Ефима Звягильского.

В свою очередь, Бенш известен участникам рынка в роли представителя интересов Михаила Афендикова - американского бизнесмена украинского происхождения, который владеет Cub Energy Inc, контролирующей в Украине газодобывающие компании «Куб-газ» и «Тисагаз».

Мажоритарный пакет акций Церни и Бенш приобрели в 2015 году. Но СМИ тогда утверждали, что они лишь номинально являются новыми хозяевами этой энергокомпании. На самом деле она принадлежит сыну беглого экс-президента Александру Януковичу. Как раз в тот момент он испытывал серьезные проблемы с сохранением контроля над своей собственностью в Украине.

При этом блокпакет «Донбассэнерго» находится в государственной собственности.