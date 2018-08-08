В Славянском районе закончена уборочная кампания

|8 августа 2018
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Особенностью текущего аграрного сезона стала крайне засушливая погода. Этот фактор заметно повлиял на показатель урожайности и общий валовый объем зерна, собранного аграриями Славянского района.
По информации отдела агропромышленного развития Славянской районной госадминистрации, после подведения итогов жатвы выяснилось, что в этом году урожай собрали примерно на 30 % меньше, чем в "рекордных" 2016-м и 2017-м. Практика показывает, что периоды изобилия имеют свои временные границы и сменяются периодами неурожая. В нынешнем году погодные условия были неблагоприятными и преодолеть это фермерам не помогло ни выполнение всего комплекса мероприятий по подкормке посеянных культур и защите их от вредителей, ни обновленный парк сельскохозяйственной техники, ни приобретение семян высокоурожайных сортов.
В цифровом выражении валовый объем собранного в Славянском районе урожая оценивается в 62 тыс. т. Снизилась в этом году и урожайность. По пшенице этот показатель составил 32,9 ц/га, по яровому ячменю - 24,8 ц/га, по гороху - 10,1 ц/га. Именно последняя культура, на которую в этом году делали ставку многие хозяйства, больше всего пострадала от засухи и снизила общестатистическую урожайность по району до цифры в 28,1 ц/га. Выше этого показателя в Славянском районе сработали такие предприятия как СООО "Торецкое", ООО "СК ЛТД", КХФ "Верес" и ООО "КЗТС Машининг".
Официальное подведение итогов районного конкурса по определению самых успешных аграрных предприятий и лучших тружеников традиционно состоится осенью, в День работников сельского хозяйства. Пока же фермеры активно готовятся к следующему аграрному сезону. По состоянию на 7 августа на сельхозугодьях Славянского района к посеву озимых культур подготовлено уже 28% прогнозируемой площади. К севу озимых хлеборобы планируют приступить уже через месяц.
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• «Ювентус» и «Милан» совершили обмен, «Барселона» приобрела Видаля
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2 августа 2018
• В Славянске появились дорожные препятствия нового образца
• Житель Олимпийской просит заасфальтировать раскопанный несколько лет назад тротуар
• В Славянске появляются новые остановочные конструкции
• На Сользовадской скоро появится новый арт-объект
• Гражданин РФ покупал у педофила из Славянска 16-летних подростков
• Полиция расследует обстоятельства травмирования жителя Николаевки
• Полиция Славянска разыскала украденный скутер в Харьковской области
• Правоохранители «перехватили» партию оружия на блокпосту
• В деле о «банке с ртутью» заслушали первых свидетелей
• На улице Ясной пьяный водитель устроил аварию
• Из-за столкновения двух микроавтобусов пострадали 6 человек
• Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят
• На фильтровальной станции впервые за 40 лет меняют кварцевый песок
• «Славгорводоканал» решил перейти на новый метод обеззараживания воды
• Первая книжная толока: 100 гостей Славянска и 800 их гостей
• Киевский рынок недвижимости: ситуация сегодня и прогнозы на будущее
• Что мешает развитию молодежных центров в Украине
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Комментарии к статье «В Славянском районе закончена уборочная кампания»
Особенностью текущего аграрного сезона стала крайне засушливая погода. Этот фактор заметно повлиял на показатель урожайности и общий валовый объем зерна, собранного аграриями Славянского района.