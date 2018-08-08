В Славянском районе закончена уборочная кампания

По информации отдела агропромышленного развития Славянской районной госадминистрации, после подведения итогов жатвы выяснилось, что в этом году урожай собрали примерно на 30 % меньше, чем в "рекордных" 2016-м и 2017-м. Практика показывает, что периоды изобилия имеют свои временные границы и сменяются периодами неурожая. В нынешнем году погодные условия были неблагоприятными и преодолеть это фермерам не помогло ни выполнение всего комплекса мероприятий по подкормке посеянных культур и защите их от вредителей, ни обновленный парк сельскохозяйственной техники, ни приобретение семян высокоурожайных сортов.

В цифровом выражении валовый объем собранного в Славянском районе урожая оценивается в 62 тыс. т. Снизилась в этом году и урожайность. По пшенице этот показатель составил 32,9 ц/га, по яровому ячменю - 24,8 ц/га, по гороху - 10,1 ц/га. Именно последняя культура, на которую в этом году делали ставку многие хозяйства, больше всего пострадала от засухи и снизила общестатистическую урожайность по району до цифры в 28,1 ц/га. Выше этого показателя в Славянском районе сработали такие предприятия как СООО "Торецкое", ООО "СК ЛТД", КХФ "Верес" и ООО "КЗТС Машининг".

Официальное подведение итогов районного конкурса по определению самых успешных аграрных предприятий и лучших тружеников традиционно состоится осенью, в День работников сельского хозяйства. Пока же фермеры активно готовятся к следующему аграрному сезону. По состоянию на 7 августа на сельхозугодьях Славянского района к посеву озимых культур подготовлено уже 28% прогнозируемой площади. К севу озимых хлеборобы планируют приступить уже через месяц.