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Следы раскопок

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

Павел Коротенко
10 августа 2018 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Мост через Казенный Торец с одной стороны уже закрыт для пешеходов из-за аварийного состояния.
  • Состояние моста на ул. Сользаводской уже давно свидетельствует о необходимости его капитального ремонта.

Несколько дней назад местное информационное пространство снова всколыхнула тема ававрийного состояния мостов и путепроводов. Прокомментировать актуальную ситуацию в этой сфере журналисты "ТВ плюс" попросили городского голову Славянска Вадима Ляха.

По его словам, более-менее реальные перспективы дождаться капитального ремонта есть у двух инженерных сооружений - на ул. Сользаводской (через речку Калантаевка) и на ул. Свободы (через Казенный Торец, первый от центра города). В качестве первоочередных именно эти объекты были выбраны по рекомендации профильной комиссии, обследовавшей мостовое хозяйство Славянска. Долгое время препятствием для разработки проектно-сметной документации на их капитальный ремонт было отсутствие технических паспортов. Как сообщил мэр Славянска, в 2016-м году паспортизацию объектов сделали, а в 2017-м разработали проекты их капитального ремонта. Сейчас эта документация проходит экспертизу в Киеве, ее результаты ожидаются через 1-2 недели.

Параллельно город ищет источники финансирования для капремонта выше указанных мостов. Одним из источников, по мнению Вадима Ляха, может стать областной бюджет. Заявка на участие в профильной программе, как можно понять, в ДонОВГА уже направлена. По информации УЖКХ, на данном этапе речь идет о сумме в 60 млн грн, из которых 15 млн пойдет на капитальный ремонт моста через Калантаевку и 45 млн на мост, ведущий из центра города на Черевковку. 

Перспективный план по данным объектам порождает еще один важный, но почему-то не озвучиваемый вопрос - как отразятся ремонтные работы на движении транспорта. Его мы задали заместителю городского головы Андрею Секлецову, который сообщил, что на улице Свободы будет выполняться частичный ремонт моста и проезд автотранспорта здесь будет не закрыт, а только ограничен. Что касается объекта на Сользаводской, то здесь, по оценке специалистов-строителей, обойтись локальными работами будет невозможно, ибо замены требуют все элементы конструкции. То есть во время работ здесь проехать будет нельзя. Куда будет перенаправлен автомобильный поток и маршрут пассажирского транспорта - сейчас еще не понятно. В контексте темы уместно было бы вспомнить о планах по выносу этой автодороги за границы санитарной зоны лечебных озер, но судя по последним вводным, этот проект канул в небытие.

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Комментарии к статье «Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области»

Несколько дней назад местное информационное пространство снова всколыхнула тема ававрийного состояния мостов и путепроводов. Прокомментировать актуальную ситуацию в этой сфере журналисты "ТВ плюс" попросили городского голову Славянска Вадима Ляха.

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