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Фотофакт

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За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Антон Скворцов
7 сентября 2018 Просмотров: 79 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Заведующая сектором контроля над соблюдением законодательства по труду Елена Ковалева: «Субъекты хозяйствования должны понять, что в нынешних реалиях легально работать выгоднее».

В Славянске начала работать инспекция по легализации трудовых отношений, созданная решением городского совета в прошлом году. Служба стала структурным подразделением УСЗН, войдя в состав отдела по вопросам труда и социально-трудовых отношений. 

Сейчас в инспекции работают два человека. Возглавляет ее Елена Ковалева - экс-начальник отдела экономики горсовета. Основная задача инспекции - контроль над соблюдением законодательства в трудовой сфере, а именно легализация трудовых отношений наемных работников с работодателями.  

К работе в «полевых условиях» инспекция приступила в июле, когда были решены все организационные вопросы. Новое подразделение УСЗН начало свою деятельность с информационной кампании. Работники инспекции приходят на объект (это может быть как мелкий магазин, так и крупное предприятие), знакомятся с персоналом и руководством, информируют о своих полномочиях и выясняют, легально ли трудоустроен персонал. 

Инспекция по трудоустройству имеет право проверить любое предприятие, в любое время дня и ночи, без предупреждения. 

Если в процессе разговора оказывается, что среди работников имеются «нелегалы», им предлагают оформить трудовые отношения  в добровольном порядке. В противном случае нарушителей ждут очень серьезные финансовые санкции – за одного неофициально трудоустроенного работника полагается 111 тысяч гривен штрафа. Понятно, что для мелкого предприятия такая сумма с большой долей вероятности обернется банкротством. 

«Мы это понимаем. Поэтому наша задача – вывести работодателей из «тени», донести, что сегодня легально работать дешевле, чем подпольно», - объясняет Елена Ковалева.

Надо сказать, что подавляющее большинство предпринимателей относятся к доводам с пониманием. Об этом свидетельствует статистика: 228 субъектов хозяйствования, которых работники инспекции посетили в течение июля-августа, легализовали 97 наемных работников. Иными словами, практически все «нелегалы» оформили трудовые отношения с работодателем официально. 

Впрочем, среди работодателей встречаются и такие, кто не желает работать «по-белому». К таким приходят повторно, приглашают на заседания комиссий по трудоустройству – словом, увещевают, как могут. Если все превентивные меры воздействия окажутся безрезультатными, будут применены финансовые санкции. Самостоятельно славянские инспекторы делать этого пока не могут – им придется привлекать коллег из областной инспекции.

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Комментарии к статье «За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников »

В Славянске начала работать инспекция по легализации трудовых отношений, созданная решением городского совета в прошлом году. Служба стала структурным подразделением УСЗН, войдя в состав отдела по вопросам труда и социально-трудовых отношений. 

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