Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Об этом рассказала начальник УСЗН Елена Алехина, объяснив, что выход из ситуации удалось найти благодаря разъяснениям Минсоцполитики.

Она напомнила, что проблема возникла нынешним летом. О том, что сотрудники водоканала рискуют остаться без господдержки, стало известно после того, как УСЗН не смогло выполнить для них автоматический перерасчет субсидий на летний период – после ввода всех необходимых данных компьютерная программа отвечала отказом.

Это произошло по той причине, что за водоканалом числится около 3 млн гривен долга по ЕСВ. А, как известно, новые правила исключают назначение субсидии, если задолженность по уплате единого соцвзноса превышает два месяца.

Узнав об отказе, сотрудники водоканала начали обращаться в УСЗН с претензиями – дескать, в чем дело, если мы получаем зарплату и ни о каком ЕСВ слыхом не слыхали. В связи с этим УСЗН обратилось за разъяснениями в Министерство социальной политики. Ведь, по сути, работники водоканала не платят соцвзнос лично – за них это делает предприятие. А в том, что водоканал накопил долги по данной статье, люди не виноваты.

Спустя некоторое время из Министерства пришел ответ. В нем было сказано, что в случае подтверждения Пенсионным фондом того факта, что должником по уплате ЕСВ является не сам работник, а предприятие-работодатель, вопрос о назначении субсидии можно пересмотреть. Причем речь не шла о том, чтобы выносить его на обсуждение специальной комиссии, которая занимается исключительными случаями – субсидию переназначили в обычном режиме. В целом, пертурбация коснулась 120 сотрудников водоканала. Все те, кому было отказано в субсидии из-за ЕСВ, в итоге ее получили.

Стоит отметить, что с аналогичной проблемой могут столкнуться и работники других предприятий города. Однако при наличии соответствующей справки из Пенсионного фонда отказа в назначении субсидии быть не должно.