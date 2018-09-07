Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

|7 сентября 2018
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Проблема с назначением субсидий работникам КП «Славгорводоканал», возникшая из-за долгов предприятия по выплате единого социального взноса, решена.
Об этом рассказала начальник УСЗН Елена Алехина, объяснив, что выход из ситуации удалось найти благодаря разъяснениям Минсоцполитики.
Она напомнила, что проблема возникла нынешним летом. О том, что сотрудники водоканала рискуют остаться без господдержки, стало известно после того, как УСЗН не смогло выполнить для них автоматический перерасчет субсидий на летний период – после ввода всех необходимых данных компьютерная программа отвечала отказом.
Это произошло по той причине, что за водоканалом числится около 3 млн гривен долга по ЕСВ. А, как известно, новые правила исключают назначение субсидии, если задолженность по уплате единого соцвзноса превышает два месяца.
Узнав об отказе, сотрудники водоканала начали обращаться в УСЗН с претензиями – дескать, в чем дело, если мы получаем зарплату и ни о каком ЕСВ слыхом не слыхали. В связи с этим УСЗН обратилось за разъяснениями в Министерство социальной политики. Ведь, по сути, работники водоканала не платят соцвзнос лично – за них это делает предприятие. А в том, что водоканал накопил долги по данной статье, люди не виноваты.
Спустя некоторое время из Министерства пришел ответ. В нем было сказано, что в случае подтверждения Пенсионным фондом того факта, что должником по уплате ЕСВ является не сам работник, а предприятие-работодатель, вопрос о назначении субсидии можно пересмотреть. Причем речь не шла о том, чтобы выносить его на обсуждение специальной комиссии, которая занимается исключительными случаями – субсидию переназначили в обычном режиме. В целом, пертурбация коснулась 120 сотрудников водоканала. Все те, кому было отказано в субсидии из-за ЕСВ, в итоге ее получили.
Стоит отметить, что с аналогичной проблемой могут столкнуться и работники других предприятий города. Однако при наличии соответствующей справки из Пенсионного фонда отказа в назначении субсидии быть не должно.
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Проблема с назначением субсидий работникам КП «Славгорводоканал», возникшая из-за долгов предприятия по выплате единого социального взноса, решена.