В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

Через месяц в Украине стартует отопительный сезон. Все 39 котельных ПЕ «Славянсктеплосеть» готовы к запуску уже сейчас, рассказал главный инженер предприятия Давыд Ремпель. В ходе подготовки к зиме все котельные прошли текущий ремонт, на одной был капитально отремонтирован котел.

План по ремонту сетей выполнен на 65,8%: из полутора километров коммуникаций заменен километр с небольшим. Остальную часть планируется сделать до начала отопительного сезона. Магистральные трубопроводы уже начали наполнять водой.

Что касается долгов за услуги теплоснабжения, то, как сообщила начальник отдела реализации услуг ПЕ «Славянстеплосеть» Елена Захарова, по состоянию на 1 сентября население и предприятия задолжали свыше 28 миллионов гривен. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, долги выросли ненамного – на 600 тысяч, поскольку подавляющая часть населения пользовалась субсидиями. Значительное увеличение произошло по итогам отопительного периода 2016-17 годов, когда дебиторская задолженность на предприятии выросла сразу на 7,7 миллиона гривен. Случилось это в результате 75%-го роста тарифов в 2016 году.

Задолженность населения заставляет администрацию предприятия активно вести претензионно-исковую работу. Абоненты, которые задолжали более 500 гривен, получают предупреждения, а при долге более 5 тысяч - проекты искового заявления в суд. С крупных должников, которые не посчитали нужным рассчитаться или заключить договор реструктуризации, задолженность взымают принудительно.

Так, в этом году иски были поданы на 243 бытовых абонентов, чей суммарный долг составляет почти 5,2 миллиона грн, и на 30 юрлиц с общим размером задолженности 1,3 миллиона. Суд удовлетворил 182 иска почти на 4 млн гривен, однако фактически взыскать пока удалось чуть больше одного миллиона.

У тех, кто не может выплатить долг даже по решению суда, арестовывают имущество. В настоящее время под арестом значатся 41 квартира и 42 автомобиля. Это означает, что владелец может по-прежнему пользоваться недвижимостью и транспортным средством, однако распоряжаться им – продавать, дарить, завещать и т. д. – не имеет права.

Поэтому администрация ПЕ «Славянсктеплосеть» призывает абонентов не доводить ситуацию до крайности и принять меры к погашению имеющейся задолженности до судебного разбирательства.