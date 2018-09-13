В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону

|13 сентября 2018
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Через месяц в Украине стартует отопительный сезон. Все 39 котельных ПЕ «Славянсктеплосеть» готовы к запуску уже сейчас, рассказал главный инженер предприятия Давыд Ремпель. В ходе подготовки к зиме все котельные прошли текущий ремонт, на одной был капитально отремонтирован котел.
План по ремонту сетей выполнен на 65,8%: из полутора километров коммуникаций заменен километр с небольшим. Остальную часть планируется сделать до начала отопительного сезона. Магистральные трубопроводы уже начали наполнять водой.
Что касается долгов за услуги теплоснабжения, то, как сообщила начальник отдела реализации услуг ПЕ «Славянстеплосеть» Елена Захарова, по состоянию на 1 сентября население и предприятия задолжали свыше 28 миллионов гривен. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года, долги выросли ненамного – на 600 тысяч, поскольку подавляющая часть населения пользовалась субсидиями. Значительное увеличение произошло по итогам отопительного периода 2016-17 годов, когда дебиторская задолженность на предприятии выросла сразу на 7,7 миллиона гривен. Случилось это в результате 75%-го роста тарифов в 2016 году.
Задолженность населения заставляет администрацию предприятия активно вести претензионно-исковую работу. Абоненты, которые задолжали более 500 гривен, получают предупреждения, а при долге более 5 тысяч - проекты искового заявления в суд. С крупных должников, которые не посчитали нужным рассчитаться или заключить договор реструктуризации, задолженность взымают принудительно.
Так, в этом году иски были поданы на 243 бытовых абонентов, чей суммарный долг составляет почти 5,2 миллиона грн, и на 30 юрлиц с общим размером задолженности 1,3 миллиона. Суд удовлетворил 182 иска почти на 4 млн гривен, однако фактически взыскать пока удалось чуть больше одного миллиона.
У тех, кто не может выплатить долг даже по решению суда, арестовывают имущество. В настоящее время под арестом значатся 41 квартира и 42 автомобиля. Это означает, что владелец может по-прежнему пользоваться недвижимостью и транспортным средством, однако распоряжаться им – продавать, дарить, завещать и т. д. – не имеет права.
Поэтому администрация ПЕ «Славянсктеплосеть» призывает абонентов не доводить ситуацию до крайности и принять меры к погашению имеющейся задолженности до судебного разбирательства.
13 сентября 2018
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Чем ближе отопительный сезон, тем чаще в обществе начинает подниматься тема субсидий. Тем более, что правительство постоянно внедряет в этой сфере нововведения, ужесточая правила получения помощи. Систему реформируют семимильными шагами. В результате, согласно официальной статистике, все меньше жителей Украины в целом и Славянска в частности становятся счастливыми обладателями компенсации от государства. Чего же ждать славянцам в скором будущем, мы узнали на сайте Минсоцполитики и в местном управлении соцзащиты населения.
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13 сентября 2018
• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
• В «Славянсктеплосети» рассказали о подготовке к отопительному сезону
• В субсидии на лето отказали каждому второму получателю
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• В Славянске сформировалась первая армянская община
• Полный список переименованных улиц
• На остановке «Лесной» отремонтировали заездной карман
• К работе временной комиссии привлекли независимых юристов и журналиста
• В трех микрорайонах Славянска открылись пункты приема Пенсионного фонда
• Активисту Василию Хоменко грозит до 8 лет лишения свободы
12 сентября 2018
• Максимальный результат на старте
• В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа
• «Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит
• ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»
• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
10 сентября 2018
• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
• Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения
• За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников
• Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами
• Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем
• За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно
• Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения
• Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка
• Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней
• На Учительской прорвало магистральный водовод
• В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы
6 сентября 2018
• В Славянске набирает популярность велосипедное движение
• Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города
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Через месяц в Украине стартует отопительный сезон. Все 39 котельных ПЕ «Славянсктеплосеть» готовы к запуску уже сейчас, рассказал главный инженер предприятия Давыд Ремпель. В ходе подготовки к зиме все котельные прошли текущий ремонт, на одной был капитально отремонтирован котел.