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Фотофакт

Праздничный город

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Антон Скворцов
20 сентября 2018 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании исполкома 19 сентября были подведены основные итоги выполнения Программы социально-экономического развития Славянска в 1 полугодии текущего года. Их озвучил начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский (на фото).

НАСЕЛЕНИЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Согласно статистическим данным, количество населения на территории Славянского горсовета продолжает сокращаться. Основным фактором данного явления, как и в предыдущие годы, является естественная убыль. 

В то же время, численность работающих горожан, по сравнению с предыдущим годом, несколько выросла и достигла 24,6 тыс. человек, что на 6,8% больше, нежели в 2017-м. Размер средней зарплаты по городу составил 6 тыс. 556 гривен – на 24% больше, чем годом ранее.

С начала 2018 года задолженность по выплате заработной платы снизилась на 50% и на конец полугодия составила 16,3 млн гривен. Эти данные свидетельствуют о том, что своевременная выплата зарплат остается одной из наиболее актуальных проблем в экономической сфере. 

На данный момент в Славянске насчитывается 815 действующих предприятий: 34 средних и 781 малое. Большая часть из них – 488 - задействованы в сфере оптовой и розничной торговли. 

За последний год выросло количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей: сейчас их насчитывается 5 тыс. 743 человека, что на 448 больше, чем в 2017-м. При этом доходы местного бюджета от деятельности субъектов малого предпринимательства увеличились в полтора раза: с 39,7 млн. гривен в 1 полугодии прошлого года до 61,8 млн за тот же период нынешнего. Произошло это, в том числе, благодаря повышению уровня минимальной заработной платы и, соответственно, увеличению поступлений от налогов, уплачиваемых предпринимателями.   

ПЕНСИИ И ЗАНЯТОСТЬ 

На учете в управлении Пенсионного фонда насчитывается 52 тыс. 239 пенсионеров, из которых 12 тыс. 133 продолжают работать. Средний размер пенсий составил 2 тыс. 920 гривен. 

По сравнению с минувшим годом, выросло количество безработных. Так, по состоянию на 1 июля поиском работы занимались 980 человек – на 184 больше, нежели в 2017-м. Всего в отчетном периоде активными мерами содействия занятости были охвачены почти 5 тысяч жителей города, из которых статус безработных имели 2 тыс. 118 человек.

БЮДЖЕТ 

В первом полугодии в бюджет города поступило 686,8 млн гривен, что 26,1% больше, чем за тот же период 2017-го. За счет налогов, сборов и других обязательных платежей в казну мобилизовано 210,1 млн. гривен – на 30%, или 48,5 млн больше, чем годом ранее. 

Больше всего поступлений местному бюджету по-прежнему приносит налог с доходов физических лиц – на него приходится 147,2 млн, или 70,1% всех поступлений. На втором месте местные налоги и сборы (46 млн, или 22,2%), на третьем - акцизный налог (12 млн, или 5,8%).

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Комментарии к статье «Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза»

На заседании исполкома 19 сентября были подведены основные итоги выполнения Программы социально-экономического развития Славянска в 1 полугодии текущего года. Их озвучил начальник управления экономического и инвестиционного развития Виктор Смиренский (на фото).

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