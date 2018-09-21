Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

То, о чем так долго говорили во властных кругах Славянска, свершилось: город получил деньги на разработку проектно-сметной документации для создания на базе городской детской больницы аналогичного медучреждения областного уровня.

Сумма в размере 2,5 миллиона гривен, предоставленная городу областной администрацией, была учтена в Программе социально-экономического развития города и городском бюджете на текущий год. Соответствующие изменения депутаты Славянского горсовета внесли на внеочередной сессии, пленарное заседание которой состоялось 13 сентября.

Городской голова Вадим Лях объяснил, что проект предполагает модернизацию городской детской больницы и строительство на территории учреждения еще одного корпуса, в котором, собственно, и разместится областная больница для детей. «Стоит задача - сделать проектно-сметную документацию, чтобы работы начались уже в 2019 году», - подчеркнул он.

При этом мэр развеял опасения о том, что городская лечебница будет упразднена. «Никаких решений по ликвидации городской детской больницы приниматься не будет. В рамках реализации данного проекта будут и городская, и областная больницы. Никаких сокращений и изменений не произойдет», - заверил он.

Комментируя принятое решение, Вадим Лях назвал договоренность с ДонОГА по данному вопросу «идеальной», поскольку тем самым у города появилась возможность получить современное медицинское учреждение за счет привлеченных средств. По его словам, проект должен быть реализован в течение года.

Славянск и Косов поделятся опытом керамического производства

Депутаты одобрили получение гранта от Украинского культурного фонда, который был предоставлен в рамках проекта «Настройка культурного диалога между Донецким и Ивано-Франковским регионами с целью сохранения историко-культурного наследия и распространения традиций местного ремесленничества - производства славянской и косовской керамики». Основной его целью является популяризация керамической продукции Славянска в масштабах Украины.

Во-первых, проект подразумевает покупку гончарной мастерской, которая будет использоваться в ходе различных городских мероприятий, а, возможно, и в специально созданном ремесленном кружке. Во-вторых, в рамках проекта будет происходить обмен опытом между специалистами-керамиками из Славянска и Косова, который предполагает обоюдные визиты, встречи и прочие разновидности культурной коммуникации. В-третьих, проект подразумевает обширную информационную составляющую. Она включает создание специального стенда, который будет использоваться на выставках в нашем регионе и в Ивано-Франковской области, съемку двух презентационных видеороликов, а также запуск веб-портала, предназначенного для освещения всех этих мероприятий.

Итогом проекта станет проведение симпозиума, на котором представят наработки обоих городов-партнеров.

Размер гранта составляет порядка 800 тысяч гривен. Ожидается, что заключение договора между городами-партнерами состоится уже на этой неделе.

Виктор Смирнов стал «Молодым политиком года»

От имени городского совета Вадим Лях поздравил депутата Виктора Смирнова с победой в областном конкурсе «Молодой человек года», где чемпион-паралимиец, Герой Украины и почетный гражданин Славянска занял первое место в номинации «Молодой политик года».

Отмечается, что награду Виктор Смирнов получил за весомый вклад в политическую, культурную и социальную жизнь общества.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Депутаты приняли решение выделить из местного бюджета 65 тысяч гривен по статье «Капитальный ремонт наружного освещения». Это необходимо для того, чтобы приступить к реализации проекта Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) по капитальному ремонту городских уличных осветительных сетей. Деньги пойдут на оплату технических условий для подключения к электросети шести трансформаторных подстанций, от которых будут запитаны новые светоточки.

Сессия поддержала депутатский запрос Максима Флерко об установке на улице Григория Данилевского знаков ограничения максимальной скорости. В заявлении указывается, что данная улица является одной из наиболее оживленных транспортных магистралей города. «При том, что автотранспорт движется достаточно быстро, на улице нет освещения, и практически отсутствуют пешеходные тротуары. В связи с этим большинство жителей микрорайона передвигаются по проезжей части, подвергая себя значительной опасности», - говорится в запросе. Вопрос о возможности установки ограничительных знаков будет вынесен на рассмотрение городской комиссии по безопасности дорожного движения.