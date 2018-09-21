Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

День машиностроителей для Славянска - знаковый праздник. Ведь среди градообразующих промышленных предприятий, которые смогли преодолеть все трудности нового времени, оказались именно машиностроители.

На Славянском машиностроительном заводе этот праздник - одно из главных событий года. Время подводить итоги и строить планы на будущее. А еще - вспомнить о славном прошлом.

Страницы истории

История СМЗ неразрывно переплетается с историей города и страны. Сначала - огромной. Потом - независимой Украиной. Начиналось все в победном 1945-м. Украина лежала в руинах, для восстановления промышленности требовалось новое оборудование. Дать его стране и было призвано новое городское предприятие, тогда оно называлось «Мехбаза». Сначала здесь работали всего 60 человек - солдаты, вернувшиеся с фронта, и женщины, ковавшие победу в тылу. Строили грузоподъемные краны. Через пять лет количество работающих достигало уже двухсот, началось строительство электроцеха. Это открывало новые возможности. И Мехбазу переименовали в Славянский котельно-механический завод. К 1980 году здесь трудились 360 человек. Продукция - краны-погрузчики, способные поднять 10 тонн, отправлялась во все республики СССР и страны Восточной Европы.

В 1989 году предприятие переименовали в Славянский механический завод. С развалом Союза здесь, как везде в промышленности, начались трудные времена. Старые связи рвались, строительство жилых домов и больших конструкций сошло практически на нет. А ведь именно на него и была заточена продукция завода.

Но СМЗ выстоял. В отличие от многих других, здесь смогли приспособиться к новым условиям. В 1997 на заводе было создано открытое акционерное общество. В 2003-м предприятие возглавили Вадим и Павел Придворовы. Этот год можно считать переломным. Умелое руководство помогло преодолеть застой и стагнацию. Завод перестроился в правильном значении этого слова - стал выпускать и ремонтировать коксохимическое, металлургическое, горнообогатительное и шахтное оборудование. Руководители смотрели вперед, налаживали новые связи, искали неохваченные рынки сбыта. В 2013-м завод давал работу и достойную зарплату 500 славянцам. Продукция поставлялась не только в Украину, но также в ближнее и дальнее зарубежье.

Трудное сегодня с перспективой на счастливое завтра

События 2014 года перечеркнули мирную налаженную жизнь. Продукция предприятия ориентирована на тяжелую промышленность, многие ее заказчики остались за линией разграничения. Перед ЧАО «СМЗ» вновь стояла задача: выжить, выстоять и расправить крылья.

- Мы не могли сломаться. За нами были живые люди, их семьи. Остановка завода отразилась бы на слишком многих судьбах, - вспоминает недавнее прошлое председатель правления ЧАО «СМЗ» Павел Придворов.

Сегодня можно уверенно сказать: предприятие преодолело очередной вызов истории и поднялось на новую ступень развития.

Завод вышел на уровень мирного, 2013 года. В современных условиях, утверждают специалисты - это немало.

- Мы сохранили производство, не сдали позиции. Наша продукция востребована в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сербия, Швеция, Грузия, Казахстан - это неполный список стран-партнеров. В Украине мы сотрудничаем с Кривым Рогом. Запорожьем, Днепром, Никополем, Марганцем, Каменским, ранее этот город назывался Днепродзержинск, - рассказывает Павел Придворов.

Предприятие берется за все новое. Выпускает нестандартное оборудование, проводит модернизацию, осваивает заказы для сельского хозяйства. После потери части Донбасса, Славянский машиностроительный завод единственный в Украине выпускает коксохимическое оборудование, один из немногих - горно-шахтное.

С заботой о людях

Работы на СМЗ хватит не только на 527 человек, которые сейчас составляют коллектив завода. Здесь готовы обеспечить полной занятостью и достойной зарплатой до 700 сотрудников.

Квалифицированные кадры - золотой фонд предприятия. Это знают все руководители. Сотрудников обучают, поощряют, о них заботятся. На заводе действует своя столовая. Рабочие всегда обеспечены «первым, вторым и компотом». На смену и домой их отвозят специальными автобусами. Целинный, Артема, Железнодорожный, Химик, Черевковка, Краматорск - развозка подстроена под потребности людей. Работники предприятия могут рассчитывать на помощь в случае серьезного заболевания их или членов их семьи. Дети обеспечиваются 50-процентными путевками в лагеря отдыха. Не обойдены вниманием и ветераны. Бывшим сотрудникам, участникам Второй мировой, перед Днем победы обязательно привозят подарки и денежное вознаграждение. В нынешнем году оно составило по 1 тыс. грн на человека.

Здесь помогают не только своим. Завод ежегодно дарит подарки воспитанникам школы-интерната №1, школы для слепых и слабовидящих детей, ребятишкам из ассоциации детей-инвалидов. Павел Придворов рассказывает об этом нехотя, не видя особой заслуги. «Если можешь помочь - помоги», - говорит он.

На СМЗ растят свои династии. Каждый здесь знает одного из лучших токарей - Александра Быстрицкого и его сына - станочника Дениса Быстрицкого. Опытные работники в качестве наставников обучают молодежь, пока новое пополнение не сможет работать самостоятельно.

Нестандартный подход к кадровому вопросу

И все же кадровая проблема стоит очень остро. Ведь не секрет, что рабочие специальности среди нынешних выпускников школ не пользуются повышенным спросом. На Славянском машиностроительном заводе и к этому вопросу подошли творчески. Здесь второй год реализовывается совместный проект с общеобразовательной школой №10 по обучению старшеклассников станочному делу. Теперь мальчишки не выпиливают лобзиком фанерку на трудах, а осваивают настоящую профессию. Теорию они проходят в классе, ее преподают заводские мастера. А на практику подростков возят в профессиональный лицей №15, где с помощью завода создан настоящий станочный цех. На СМЗ они бывают на экскурсиях. Здесь мальчишки не только видят мастеров своего дела. Они наблюдают, какой порядок поддерживается на предприятии, участвуют в «чистых четвергах», когда каждый рабочий делает генеральную уборку возле станка.

В конце 11 класса выпускники сдадут экзамен по предмету «Станочное дело», получат удостоверения станочника. Оно дает право без дополнительной подготовки сразу приступить к работе в заводском цеху.

Без прошлого - нет будущего

Солнечным предпраздничным днем мы идем по территории завода. Наверное, так раньше выглядели все промышленные гиганты Славянска, которые нынешнее поколение видит в руинах. Отремонтированные здания, светильники, урны, клумбы, ухоженная газонная трава - к чистоте и порядку здесь относятся со всей строгостью. Останавливаемся возле памятника солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны. Раньше эта территория принадлежала содовому заводу. Когда предприятие остановилось, о памятнике все забыли. В 2013-м силами СМЗ провели реконструкцию, облагородили участок. Сейчас здесь дважды в год проводят митинги - на День Победы и День освобождения Славянска.

Без прошлого нет будущего - уверено руководство предприятия. И вся история и современность СМЗ подтверждает эту позицию.