Многодетная семья получит дом со всеми удобствами

Напомним, что стоимость дома вместе с земельным участком составляет 2 млн гривен (порядка 70 тыс. долларов). Средства на его приобретение были выделены государственным бюджетом в рамках целевой программы поддержки усыновления.

РАСХОДЫ – ТОЛЬКО ИЗ ГОСБЮДЖЕТА

Начальник службы по делам детей Елена Соколова рассказала, что выбором жилья занималась специальная комиссия с участием представителей областной администрации. Первые три дома комиссия забраковала - одному требовался ремонт, в другом отсутствовала мебель, а все это пришлось бы потом покупать и делать за счет местного бюджета. Поэтому чиновники из ДонОГА посоветовали выбирать дом с современным ремонтом, полностью укомплектованный мебелью и бытовой техникой – с тем расчетом, чтобы все затраты легли исключительно на госбюджет.

По словам Елены Соколовой, такая задача оказалась не из простых, поскольку больших домов, соответствующих озвученному критерию, на местном рынке недвижимости оказалось до обидного мало. Но, тем не менее, искомое жилье все же нашлось на улице Профессиональной, 30.

Двухэтажный дом полностью приспособлен для жилья – владельцы оставляют в нем всю обстановку, за исключением фамильной люстры. Словом, семья может поселиться в него сразу же, не испытывая бытового дискомфорта.

Общая площадь дома – 245 кв метров. В семье, которой его передадут, десять детей: трое собственных и семеро приемных. Надо полагать, что для двенадцати человек площади будет достаточно.

СИРОТ ВСЕ БОЛЬШЕ, А РОДИТЕЛЕЙ НЕ ХВАТАЕТ

Информируя о проблеме усыновления в целом, Елена Соколова рассказала, что в настоящее время политика государства нацелена на то, чтобы как можно меньше детей-сирот и лишенных родительской опеки попадали в интернаты, а были охвачены семейными формами воспитания. Одной из таких форм, наиболее распространенных в Украине, как раз и являются детские дома семейного типа.

Согласно нормативным документам, обеспечивать ДДСТ жильем обязаны городские советы. Однако, учитывая то, что далеко не все органы местного самоуправления обладают для этого финансовыми возможностями, данную функцию берет на себя государство, предоставляя громадам деньги на покупку домов.

При этом она подчеркнула, что все жилье, которое покупается за счет госбюджета для создания ДДСТ (в Славянске такой дом станет уже вторым), автоматически становится коммунальной собственностью, то есть имущественных прав проживающая в нем семья не имеет. «Оно предоставляется как «служебное» жилье для родителей-воспитателей, на тот период, пока они будут выполнять данную функцию. В случае, если детский дом семейного типа по каким-то причинам закроется, семья отдает это жилье городскому совету, и городской совет предоставляет его новым родителям», - объяснила чиновница.

Между тем, по ее словам, тенденция такова, что проблема социального сиротства с каждым годом становится все более острой - кризисные семьи появляются, «словно грибы после дождя». «Очень много семей живут в ужасных условиях, и мы, как орган опеки, не можем не выходить с исковым заявлением о лишении родительских прав. Социальное сиротство растет», - обозначила печальную тенденцию начальник службы по делам детей. При этом взрослых, желающих взять в семью оставшихся сиротами при живых родителях детей, найти очень тяжело. Не в последнюю очередь потому, что потенциальные родители должны соответствовать ряду критериев: не иметь судимостей, получать стабильный доход, а главное – иметь желание воспитывать чужих детей.