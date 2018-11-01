Каникулы закончились не для всех

В понедельник, 29 октября, все школы города вышли с осенних каникул и вернулись к учебному процессу. Исключение составили ООШ №7 и №11 (на фото), где каникулы пришлось продлить. Причиной стало отсутствие отопления.

Как объяснили в гороо, обе школы находятся на индивидуальном отоплении и обслуживаются газовыми котельными. По словам заместителя начальника отдела образования Марины Хохловой, подключить здания к центральному теплоносителю возможности нет.

Мэр Славянска рассказывает, что задержка с поставками газа для школ получилась из-за роста цен на голубое топливо. Поскольку гороо закладывает расценки на календарный год, участвовать в тендере никто не захотел.

В гороо говорят, что договор с поставщиками уже практически заключен, и газ начнет поступать еще до того, как подпишут документы. По словам чиновников, дети приступят к занятиям со дня на день.

- Школы расположены так, что нам даже некуда перевести детей во вторую смену. В мкр-не Восточный - ООШ №7 единственная. А школа №11 гораздо больше ООШ №19, которая находится рядом. Поэтому даже в две смены дети не поместятся, - объясняет Марина Хохлова.

Как отразится на учебном процессе очередное подорожание голубого топлива, осталось неясным.