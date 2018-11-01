Каникулы закончились не для всех

|1 ноября 2018
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В понедельник, 29 октября, все школы города вышли с осенних каникул и вернулись к учебному процессу. Исключение составили ООШ №7 и №11 (на фото), где каникулы пришлось продлить. Причиной стало отсутствие отопления.
Как объяснили в гороо, обе школы находятся на индивидуальном отоплении и обслуживаются газовыми котельными. По словам заместителя начальника отдела образования Марины Хохловой, подключить здания к центральному теплоносителю возможности нет.
Мэр Славянска рассказывает, что задержка с поставками газа для школ получилась из-за роста цен на голубое топливо. Поскольку гороо закладывает расценки на календарный год, участвовать в тендере никто не захотел.
В гороо говорят, что договор с поставщиками уже практически заключен, и газ начнет поступать еще до того, как подпишут документы. По словам чиновников, дети приступят к занятиям со дня на день.
- Школы расположены так, что нам даже некуда перевести детей во вторую смену. В мкр-не Восточный - ООШ №7 единственная. А школа №11 гораздо больше ООШ №19, которая находится рядом. Поэтому даже в две смены дети не поместятся, - объясняет Марина Хохлова.
Как отразится на учебном процессе очередное подорожание голубого топлива, осталось неясным.
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• Славянцы просят вернуть аппаратные совещания
• Процесс завершен: Славянская ООШ №14 возродилась в интернате №1
• Парк «Шелковичный»: ремонт легко начать, но трудно закончить
• «Черные лесорубы» или «рыбаки»: кого ранили в посадке под Славянском
• В Славянском горотделе - новый начальник. Пока «врио»
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• Патрульные задержали виновника аварии
31 октября 2018
• Кубок Донецкой области по кикбоксингу
• Элина Свитолина выиграла итоговый чемпионат мира
• Разгром «Королей и увольнение Лопетеги
• Деревянченко раздельным решением судей уступил Джейкобсу
• Пять медалей украинских борцов
• Досрочное чемпионство Льюиса Хэмилтона
30 октября 2018
• Преимущества регистрации компании в ОАЭ
29 октября 2018
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• Узловая больница - немного Европы в украинском Славянске
• Когда запустят отопление в Славянске, пока неясно
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• Почему не состоялось заседание контрольной комиссии по коммунальной собственности
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Комментарии к статье «Каникулы закончились не для всех»
В понедельник, 29 октября, все школы города вышли с осенних каникул и вернулись к учебному процессу. Исключение составили ООШ №7 и №11 (на фото), где каникулы пришлось продлить. Причиной стало отсутствие отопления.