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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Каникулы закончились не для всех

Светлана Вьюниченко
1 ноября 2018 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В понедельник, 29 октября, все школы города вышли с осенних каникул и вернулись к учебному процессу. Исключение составили ООШ №7 и №11 (на фото), где каникулы пришлось продлить. Причиной стало отсутствие отопления.

Как объяснили в гороо, обе школы находятся на индивидуальном отоплении и обслуживаются газовыми котельными. По словам заместителя начальника отдела образования Марины Хохловой, подключить здания к центральному теплоносителю возможности нет.

Мэр Славянска рассказывает, что задержка с поставками газа для школ получилась из-за роста цен на голубое топливо. Поскольку гороо закладывает расценки на календарный год, участвовать в тендере никто не захотел.

В гороо говорят, что договор с поставщиками уже практически заключен, и газ начнет поступать еще до того, как подпишут документы. По словам чиновников, дети приступят к занятиям со дня на день.

- Школы расположены так, что нам даже некуда перевести детей во вторую смену. В мкр-не Восточный - ООШ №7 единственная. А школа №11 гораздо больше ООШ №19, которая находится рядом. Поэтому даже в две смены дети не поместятся, - объясняет Марина Хохлова.  

Как отразится на учебном процессе очередное подорожание голубого топлива, осталось неясным.

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Комментарии к статье «Каникулы закончились не для всех»

В понедельник, 29 октября, все школы города вышли с осенних каникул и вернулись к учебному процессу. Исключение составили ООШ №7 и №11 (на фото), где каникулы пришлось продлить. Причиной стало отсутствие отопления.

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