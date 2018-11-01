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Фотофакт

Послеремонтное состояние

Когда и как город будут делить между управляющими компаниями

Светлана Вьюниченко
1 ноября 2018 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В преддверии конкурса на выбор управляющих компаний частные жеки в срочном порядке производят косметический ремонт подъездов.

В Славянске сформирована и приступила к работе комиссия, которая будет проводить конкурс по отбору управляющих компаний.

Со следующего года именно они начнут заниматься обслуживанием многоквартирных домов. Об этом рассказал заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Андрей Секлецов. 

Согласно реформе жилищно-коммунального хозяйства, жэки в скором времени станут пережитком прошлого. Правительство изо всех сил подталкивает граждан к созданию ОСМД. Однако большинство славянцев не хотят углубляться в вопрос, и идут по пути наименьшего сопротивления, доверяясь привычным обслуживающим организациям.

Однако такая возможность имеется не у всех. Если частные жэки, переформатировавшись в управляющую компанию, смогут и дальше обслуживать дома, у коммунальных жэков (а их в городе большинство) этот вариант уже не пройдет. По словам городских властей, они будут расформированы.

Сейчас частные жэки активно ведут работу среди подопечных домов. Они инициируют собрания жильцов и, по словам городского головы, «обещают золотые горы и говорят, что теперь будут хорошими». Если более 50% собственников квартир соглашается подписать договор с частным жэком на управление, многоэтажка останется у него. В противном случае - попадет в разряд домов, судьбу которых будет решать комиссия.

- Город будет разбит на локации. Две-три, как получится. На каждый из этих лотов будет проводиться конкурс на управляющую компанию, - объяснил Андрей Секлецов. 

По его словам, критериев отбора будет несколько. Во-первых, компания должна иметь капитал в размере не менее 5 млн грн и собственную технику. Кроме того, нужно будет сойтись в цене на обслуживание квадратного метра. Изначально для всех домов установят цену в 4,8 грн за квадратный метр. Но власти надеются, что в результате конкурса цена будет снижаться и в итоге останется для каждого дома той, которая действует сейчас.

- Это делается для того, чтобы управляющие компании больше не просили денег у городской власти. По большому счету, местная власть теперь не будет иметь к многоэтажному фонду никакого отношения. Это перейдет в разряд чистого бизнеса и конкуренции, - говорит городской голова Вадим Лях. 

Также местные власти добавляют, что после передачи жилого фонда управляющим компаниям не смогут контролировать тарифы на их услуги. Но люди смогут поменять компанию в любое время. Для этого будет достаточно собрать подписи более 50% жильцов, прийти и написать заявление к другому «управителю». 

Конкурс состоится до конца текущего года. Его результаты будут объявлены в январе 2019-го. Сколько компаний примет в нем участие, пока неизвестно. Возможно, в славянск зайдут фирмы из других городов. Такие прецеденты в Украине имеются во множестве. 

На сегодняшний день, объясняет Андрей Секлецов, акты соглашений с домами подают три частных жэка - «Лира», «Цидило и К» и «Арагорн». Эти дома в конкурсе участвовать не будут. Хотя данные жэки не до конца успели стать настоящими «управителями».

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Комментарии к статье «Когда и как город будут делить между управляющими компаниями»

В Славянске сформирована и приступила к работе комиссия, которая будет проводить конкурс по отбору управляющих компаний.

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