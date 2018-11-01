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Послеремонтное состояние

Что изменилось для тех, кто получает субсидию

Светлана Вьюниченко
1 ноября 2018 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В наступлением отопительного сезона славянцы стали массово обращаться в управление соцзащиты с просьбой разъяснить новые условия предоставления субсидий. Напомним, что Кабмин изменил их в средине октября. Перечень тех, кто может получить данный вид льготы, несколько расширили. Но - не так существенно, как хотелось бы гражданам.

Как рассказала заместитель начальника УСЗН Екатерина Пасечник, граждане, у которых есть задолженность по уплате единого соцвзноса по вине работодателя, с середины октября имеют право на субсидию. 

Что касается безработных, имеющих право на субсидию, изменения коснулись только тех из них, кто не просто имеет соответствующий статус, но и обучается на курсах от центра занятости. Другие безработные в данные изменения от Кабмина не попали.

Зато на помощь от государства могут рассчитывать семьи, где есть неработающие алко- или наркозависимые граждане, а также онкобольные. Разумеется, в этом случае при подаче заявления нужно предоставить соответствующие медицинские заключения. 

Интересная ситуация, по словам замначальника управления, складывается с теми семьями, члены которых работают за границей. Если такой человек может официально подтвердить наличие страхового стажа в другой стране, эти данные легализованы в Украине, и страна входит в перечень тех, с которыми у Украины имеется договор о соцобеспечении, семья может рассчитывать на субсидию. Однако медаль имеет и обратную сторону. Теперь в доходы семьи будут включены и денежные переводы из-за рубежа. 

Кроме того, говорят в УСЗН, пограничная служба теперь будет передавать данные о гражданах, пересекающих границу. Например, если человек считается больным, а Госпогранслужба сообщает, что он регулярно ездит в какую-то страну на пару-тройку месяцев, это может стать основанием для отказа в субсидии. 

Не предоставят субсидию и тем, кто имеет задолженность по алиментам. Зато уплаченные алименты в доход не войдут.  

Также при назначении субсидии теперь будут учитывать не общую, а отапливаемую площадь помещения, которая может быть меньше. Она не должна превышать 120 кв. метров для квартир и 200 - для домов. Поэтому многие семьи, которые имеют большие неотапливаемые летние кухни или лоджии, могут претендовать на помощь.

Изменения коснулись и «обязательного платежа» - суммы, которую семья должна заплатить за коммунальные услуги без учета субсидии. Если обязательный платеж больше того, что потреблено по факту, семья заплатит лишь за те энергоносители, которые реально были использованы.  Если она больше стоимости потребленной услуги, то семья заплатит только за то, что использовала.

Добавим, что теперь субсидия начисляется с месяца обращения до конца отопительного сезона. То есть заявление можно подать и в мае, и в сентябре. Кроме того, тем, кто подаст документы в ноябре и декабре 2018 года, субсидию тоже  назначат с начала отопительного сезона, то есть с конца октября.

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Комментарии к статье «Что изменилось для тех, кто получает субсидию»

В наступлением отопительного сезона славянцы стали массово обращаться в управление соцзащиты с просьбой разъяснить новые условия предоставления субсидий. Напомним, что Кабмин изменил их в средине октября. Перечень тех, кто может получить данный вид льготы, несколько расширили. Но - не так существенно, как хотелось бы гражданам.

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