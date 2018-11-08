Три вопроса о субсидии

Как ни упростился алгоритм предоставления субсидий для населения, все равно у жителей Славянска остаются актуальные вопросы по данной теме. Журналисты «ТВ плюс» задали их замначальника управления соцзащиты населения Екатерина Пасечник.

Почему платежка пришла без указания субсидии

Многие жители Славянска в ноябре получили квитанции за коммунальные услуги, в которых не указана сумма предоставленной субсидии. Но отопительный сезон уже начался, и многие жители знают, что помощь от государства им положена.

- Последние изменения в законодательство о предоставлении субсидий были внесены в октябре, - объясняет Екатерина Пасечник. - Сначала они должны быть учтены в едином реестре. Потом под них откорректируют программы. И лишь затем эти программы получат управления на местах и начнут автоматически рассчитывать размер субсидий. Сделать это по-другому мы не имеем права.

Поэтому, говорят специалисты, большинству граждан субсидии рассчитают не ранее конца ноября. Но беспокоиться людям не о чем. Льготу они получат в полном размере, начиная со старта отопительного сезона.

Как платить за коммунальные услуги, если субсидия еще не начислена

Этот вопрос на сегодняшний день является одним из главных. Ведь в платежках, которые славянцы получили в ноябре, субсидия еще не указана.

- В таком случае у людей есть два выхода, - объясняет Екатерина Пасечник. - Если позволяют средства, можно оплатить всю сумму, обозначенную в квитанции. В таком случае переплата будет учтена позднее, когда размер субсидии станет известен. И в каком-то месяце людям, может быть. платить не придется совсем.

Есть и второй вариант. Граждане, получавшие субсидию в прошлом отопительном сезоне, могут вносить тот же обязательный платеж. Если потом придется что-то подкорректировать, это не вызовет особых затрат. Разумеется, говорят специалисты, этот способ подходит для тех, чье материальной положение, по сравнению с минувшим годом, не изменилось.

Кто входит в состав семьи

По словам замначальника УСЗН, часто проблемы возникают при внесении в декларацию доходов членов семьи. Люди не до конца понимают, кто входит в состав ячейки общества.

Как выяснилось, славянцы уже осознали, что доходы супругов, проживающих отдельно или зарегистрированных по разным адресам, учитываются при подаче декларации. Но о том, что следует указать также зятя или невестку, знают не все.

- Представим ситуацию, что взрослая замужняя дочь проживает отдельно, но зарегистрирована в квартире родителей. В таком случае при начислении субсидии будут учитываться не только доходы дочери, но также доходы ее мужа. И если его не указали в декларации, это является сокрытием сведений о составе семьи. Декларация считается не поданной, и субсидия, соответственно. не назначается.

Сотрудники УСЗН просят славянцев обращать внимание на эти нюансы.