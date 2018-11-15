Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику

|15 ноября 2018
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На сайте городского совета появилась информация о проведении конкурса по определению лизингодателя, который закупит и передаст коммунальному предприятию «Водопонижение» спецтехнику, необходимую для текущего ремонта и содержания дорог. Победу в конкурсе одержало финансовое учреждение «ПриватБанк».
Напомним, что принципиальное согласие пополнять материально-техническую базу коммунальных предприятий на условиях лизинга депутатский корпус Славянска дал еще в конце сентября. Теперь настало время заключать договора. Первым это предстоит сделать КП «Водопонижение».
На участие в конкурсе заявились два субъекта – «Укргазбанк» и «ПриватБанк». Главным критерием, на который ориентировалась конкурсная комиссии, была низкая годовая процентная ставка. «ПриватБанк» согласился на 19 %, и его предложение оказалось более выгодным.
После подписания договора на финансовый лизинг, победитель конкурса должен закупить у поставщика спецтехнику и передать ее «Водопонижению» как минимум на 1 год. Общий срок действия контракта – 60 месяцев, на протяжении которых город должен полностью возместить банку-партнеру затраченные средства и оплатить банковские услуги.
Авансовый платеж составляет 30 % стоимости товара. Полная сумма закупки равна 21,3 млн грн. За эти деньги планируется приобрести 7 единиц спецтехники: комбинированную машину с поливочным оборудованием и щеткой; самосвал с пескоразбрасывателем и поворотным отвалом; два экскаватора-погрузчика; рециклер для повторного использования вторичного асфальта (в документах обозначен как асфальтобетонный мини-завод, на фото). Среди другого оборудования – бульдозерный отвал, подметальная щетка, гидравлический разбрасыватель песка и соли, коса для сорняков, прочее.
Первенство КП «Водопонижение» в начале лизинговых операций обусловлено крайне низким уровнем его технического обеспечения. По информации УЖКХ, на сегодняшний день предприятие обслуживает дорожное покрытие на 249 улицах и переулках, 12 автомобильных и пешеходных мостах, а также на одном путепроводе. Качественно выполнять свои функции при нынешнем парке техники КП не может, что отчасти подтверждается состоянием отдельных автодорог.
Как ожидается, приобретение новой техники позволит «Водопонижению» значительно улучшить свою работу, а рециклер даст возможность проводить текущий ремонт дорог автономно, не обращаясь за помощью к другим предприятиям.
Разрешение на подписание договора с банковским учреждением должен дать Славянский горсовет. Предположительно, это случится 16 ноября. Деньги на авансовый и лизинговые платежи предприятию будут выделяться в рамках целевой программы финансовой поддержки КП «Водопонижение». Кроме того, предприятию разрешается осуществлять затраты, связанные с ремонтом и регламентным обслуживанием полученной по лизингу техники. По окончанию срока действия договора и оформления соответствующих документов оборудование перейдет в городскую коммунальную собственность.
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Комментарии к статье «Для «Водопонижения» по лизингу приобретут спецтехнику»
На сайте городского совета появилась информация о проведении конкурса по определению лизингодателя, который закупит и передаст коммунальному предприятию «Водопонижение» спецтехнику, необходимую для текущего ремонта и содержания дорог. Победу в конкурсе одержало финансовое учреждение «ПриватБанк».